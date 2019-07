Jesta (Koh-Lanta), maman, raconte son accouchement difficile: "J'étais possédée"

Jesta et Benoît, couple emblématique de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1), sont aux anges. Le 15 juillet 2019, la jeune femme a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Juliann. Si les heureux parents sont sur un nuage, l'accouchement ne s'est pas déroulé comme prévu... Samedi 20 juillet, sur Snapchat, la jeune maman a fait quelques confidences.

"J'ai été déclenchée à J+5, car c'était le maximum à attendre d'après la maternité, lance Jesta. Il y a plusieurs méthodes pour un déclenchement, moi j'ai eu la méthode médicamenteuse." Il s'agit là d'avaler un comprimé toutes les deux heures visant à déclencher les premières contractions. Ce n'est qu'au bout de la quatrième prise que l'ex-aventurière a ressenti des douleurs. "Très rapidement, j'ai commencé à perdre beaucoup de sang. On me dit que le col est en train de se modifier et que c'est normal. Je souffrais, mais j'étais tellement heureuse !", confie-t-elle. En plus de cette perte de sang, la belle a eu un autre souci : "Au début du monitoring [examen permettant à l'aide de l'appareil de mesurer la fréquence cardiaque du foetus, NDLR], j'ai vomi, vomi, vomi !"

Les médecins me disent de serrer les fesses

Sur conseil de l'équipe médicale, Jesta patiente encore avant la péridurale et se détend dans un bain. Sauf que la belle a fait face à un imprévu... "C'est là que le plus dur de mon accouchement s'est produit. J'étais ouverte à 4 et le temps d'aller de ma chambre au bloc, je suis passée à 9... sans péridurale, en l'espace de dix minutes. Et là, ça faisait mal, contraction sur contraction, je n'avais pas le temps de reprendre mon souffle entre chaque. Ce qui fait qu'ils ont mis une heure à me poser la péridurale, confie Jesta. Honnêtement, j'étais possédée, j'étais une autre personne, je ne me reconnaissais pas. Je sais que Benoît a mal vécu ce moment-là. Il a mal vécu l'accouchement tout court : me voir devenir folle, être une autre personne et être impuissant..."

Fort heureusement, après une heure de souffrance, la belle a eu droit à sa péridurale, comme prévu. "Sauf que je ne sens pas que ça fait effet. Et là ils me disent qu'il faut serrer les fesses, retarder au maximum, car on voyait déjà les cheveux du bébé !", poursuit-elle. Finalement, la péridurale a fait effet et Jesta se détend : "Très honnêtement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver à ce moment précis. J'allais beaucoup mieux ! J'étais sur un petit nuage, j'avais limite déjà oublié ce que je venais de vivre."

C'est à 21h40 que les jeunes époux ont accueilli leur petit Juliann. Toutes nos félicitations aux heureux parents !