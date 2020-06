Jesta Hillmann, son mari Benoît très aminci : une photo choque les internautes

Le confinement s'est révélé bénéfique pour Jesta Hillmann. Pendant ces deux mois de pause forcée, la maman de Juliann a entrepris de se remettre en forme. Après avoir pris 28 kilos durant sa grossesse, l'ancienne finaliste de Koh-Lanta a réussi à retrouver sa ligne en suivant un programme sportif très rigoureux, sans oublier une alimentation saine. "Ça m'a fait énormément de bien, je me suis tonifiée, raffermie, remusclée...", confiait-elle fièrement il y a plusieurs jours. Depuis, elle n'a plus peur d'exhiber son corps sur les réseaux sociaux, que ce soit en bikini ou lors d'avant-après saisissants.

Mais si Jesta a bien travaillé, son mari Benoît Assadi n'est pas en reste. En effet, le sportif est apparu très aminci sur la page Instagram de sa moitié lundi 1er juin 2020. Vêtu d'un T-shirt noir col roulé, le gagnant de l'émission de survie de TF1 a impressionné les internautes, volant au passage la vedette à sa chérie également présente sur le cliché. "Vous avez bien perdu tous les deux", "Il est plus fit aussi, on dirait !", "Keuss le Benoît", "Oh tout le monde a maigri, là, je vois", "Il a fondu, ton mari", "Choquée ! Benoît a beaucoup maigri", "Qu'est-ce que c'est bien, vous vous accompagnez dans tout même dans la perte de poids, c'est exceptionnel, quel amour", peut-on lire en commentaires. Face aux nombreuses réactions, Benoît a confirmé s'être lui aussi délesté de quelques kilos en trop : "Jesta m'a trop fait maigrir, là. Certains regrettent toutefois ses bonnes joues et aimeraient le voir plus en chair. "Il reste plus rien, là, c'est un peu trop, je trouve", "Je t'ai trouvé très mince, allez zou on reprend un peu de muscles", "Mais là, stop, vous deux, sinon serez trop maigres", les prévient-on.

Quoi qu'il en soit, Jesta et Benoît ne pourraient pas être plus heureux. D'autant plus que ce lundi 1er juin, ils avaient un heureux événement à célébrer : le tout premier anniversaire de leur mariage. Pour l'occasion, les jeunes parents se sont octroyé un petit break romantique sans bébé.