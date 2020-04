Mathilde (Koh-Lanta) en couple... avec un candidat emblématique

Mathilde, candidate de Koh-Lanta Cambodge (2017) est une petite cachottière. Depuis un an, la belle brune de 24 ans est en couple. Et c'est avec un candidat emblématique de l'émission d'aventure de TF1 qu'elle file le parfait amour.

Ce lundi 6 avril 2020, cela fait trois-cent-soixante-cinq jours qu'elle est folle de celui qui partage aujourd'hui sa vie. Mathilde a donc décidé de vivre leur amour au grand jour. C'est l'occasion pour ses abonnés d'apprendre qu'elle vit une romance avec Romain, qui a participé à Koh-Lanta Thaïlande en 2016. Pour fêter leur un an, la jeune femme a posté de nombreuses photos avec son compagnon. "Il s'en passe des choses en un an. C'est là que je suis censée rajouter ce n'est que le début ? Bon okay, il semblerait que ce soit le début alors. Hâte de voir ce qui vient après le début. Vivement le milieu du coup", a-t-elle écrit en légende de ses photos partagées en story. Une nouvelle qui devrait ravir ses fans.

Rappelons qu'auparavant, elle était en couple avec un autre candidat de Koh-Lanta : Bastien. Ils s'étaient mis ensemble après le tournage de leur saison. "On avait une vision de la vie vachement différente. En sortant de Koh-Lanta – elle faisait des études pour être prof d'anglais –, elle se languissait d'être prof vite, d'avoir son petit boulot, ses 35 heures... Ce n'est pas un jugement mais c'était une vie classique, banale. Moi, à ce moment-là, j'avais 23 ans. Je ne comptais pas faire de la télé, contrairement à ce qui a été dit (...), mais je venais de vendre ma pizzeria et j'étais plus dans un état d'esprit 'on voit ce qu'il se passe'. J'avais quelques sous de côté et j'avais envie de tester des choses, de voyager. Et ce n'était pas compatible avec les envies de Mathilde", nous avait confié son ex en décembre 2018 quand on l'avait interrogé sur leur rupture. Romain a quant à lui vécu une histoire avec Laureen, qu'il avait également rencontrée lors de son édition.