Lola (Koh Lanta 2020) comparée à Inès : "Les gens comparent l'incomparable"

Difficile d'être une femme à la télévision, surtout dans des émissions de télé-réalité. Lola Labesse en a fait l'expérience. La candidate des Koh Lanta : les Quatre Terres (TF1) est régulièrement comparée à Inès Loucif, finaliste de la dernière saison de l'émission de divertissement. Depuis, on peut la suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi bientôt dans une télé-réalité. Un peu piquée de souffrir de cette comparaison, Lola s'est exprimée, dans une interview au Parisien datée du vendredi 13 novembre 2020.

"Cela ne me dérange pas parce qu'elle a été jusqu'aux poteaux et elle a été redoutable. Mais, Inès est une boule de feu et moi une boule d'eau. Je suis plus douce. Les gens comparent l'incomparable", a-t-elle expliqué. Lola Labesse semble toutefois honorée d'être comparée à une finaliste de Koh-Lanta.

Lola n'a pas de quoi rougir. La jeune femme dirige d'une main de maître son aventure. Avantagée dans les dernières épreuves, ayant trouvé deux colliers d'immunité, elle casse tout aux épreuves de confort et semble bien partie pour devenir elle aussi finaliste. Une véritable force, comme elle détaille au Parisien : "Les sportifs de haut niveau n'excellent pas forcément parce qu'ils ont besoin de manger. Une petite femme lambda comme moi peut arriver au même niveau qu'une grande sportive parce que c'est le mental qui joue sur la longueur."

Plutôt que d'alimenter les "on dit", Lola préfère mettre en avant les côtés positifs de son aventure, comme par exemple son amitié indéfectible avec Angélique. Un lien qui a duré bien au-delà des îles Fidji, comme le montrent leurs nombreuses photos à deux postées sur les réseaux sociaux.