Koh-Lanta 2020 : Alix et Laurent éliminés, une brûlure et un cafard en guise de repas !

Après le départ surprenant de Jody la semaine passée, ils ne sont plus que 10 dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. Mais au cours de l'épisode diffusé ce vendredi 6 novembre 2020 sur TF1, tout a basculé avec les destins liés. En effet, ce n'est pas un mais deux aventuriers qui ont été éliminés ! Résumé de cette soirée riche en rebondissements présentée comme toujours par Denis Brogniart.

Excuses après le clash au conseil

L'épisode précédent s'était arrêté avant que Brice, Alix et Lola ne règlent leurs comptes au conseil. Rappelons qu'au départ, Brice souhaitait former une alliance avec les ex-Nordistes Fabrice, Angélique et Lola. Alliance à laquelle se seraient ajoutées Alexandra et Jody. Le groupe devait éliminer Alix.

Finalement, retournement de situation : Angélique et Lola doutaient de Brice. Vexé par ce manque de confiance, le jeune animateur radio avait fait éclater l'alliance. Finalement, Alix n'a récolté aucun vote... Angélique était clairement visée mais elle a sorti le collier d'immunité que Lola lui avait donné. C'est ainsi que Jody a été éliminée.

En fin de conseil, Alix explique avoir voté contre Jody pour "sauver sa peau", pointant le "stratège" Brice. De son côté, Lola va encore plus loin en qualifiant son camarade de "traître".

Forcément, au petit matin les tensions sont apaisées. Lola présente ses excuses à Brice pour les mots durs qu'elle a tenu à son égard la veille.

Binômes et jeu de confort

Surprise ! Alors qu'ils pensaient disputer un nouveau jeu de confort individuel, les aventuriers apprennent qu'ils vont avancer en duo. Ils sont cinq hommes et cinq femmes : ils tirent donc au sort pour découvrir avec quel camarade du sexe opposé ils joueront les prochaines épreuves.

Formation des binômes :

- Laurent et Alix

- Brice et Ava

- Dorian et Angélique

- Loïc et Alexandra

- Fabrice et Lola

Le but du jeu est le suivant : confectionner une colonne avec vingt pièces. Mais avant cela, il faut récupérer les pièces qui sont dans des paniers suspendus. Pour les faire basculer, il faut lancer des sacs de sable qui alourdiront la charge. Le duo qui remporte le jeu aura droit à un brunch XXL. Les ingrédients seront à leur disposition et ils n'auront plus qu'à les cuisiner !

Brice et Ava sont un peu à la traîne mais arrivent à rattraper leur retard. Angélique et Dorian sont les premiers à commencer à faire monter leur colonne. Tous positionnent leurs pièces, mais leur tour tombent. Jusqu'à ce que finalement, le duo formé par Lola et Fabrice réussisse et remporte le jeu de confort !

Le binôme vainqueur profite du superbe brunch composé de crêpes, oeufs, fruits, pâte à tartiner...

Sur le camp, les aventuriers manquent de force. Dorian explique avoir du mal à dormir... et se brûle la main en prenant une machette très chaude. Alix et Angélique craquent elles aussi et mangent un cafard ! Et elles trouvent ça "délicieux".

Épreuve d'immunité

Ce nouvel exercice consiste à placer quatre palets sur des supports en bois à l'aide d'une planche. Mais avant cela, les binômes doivent aller chercher ces palets sur un parcours en trois obstacles. Le tout coordonné !

Alexandra et Loïc avancent bien. Laurent et Alxi également. Brice et Ava ont beaucoup plus de mal à passer ne serait-ce que le premier obstacle... Finalement, la victoire est pour Alexandra et Loïc !

Tout sourit au duo vainqueur. Mais si Loïc et Alexandra sont sereins, ce n'est pas le cas de tous. Sur le camp, les stratégies fusent. Angélique évoque son envie de voter contre Laurent qu'elle trouve pas si méritant que cela. Ava semble d'accord. Mais d'autres pensent à éliminer Brice...

Conseil

Tous les binômes sont en danger, sauf celui de Loïc et Alexandra. Cette dernière possède d'ailleurs un double vote, cédé par Jody avant son élimination, et peut tout faire basculer.

Chacun a voté, place au dépouillement. Fabrice récolte trois votes, Brice en a deux et le nom de Laurent est mentionné six fois sur les bulletins. C'est donc Laurent qui est éliminé. Dans sa chute, il entraîne son binôme Alix.

Avant de partir, le duo demande des explications. Laurent se dit surpris par les votes d'Alexandra à son encontre. Elle confie avoir déjà voulu voter contre lui par le passé parce qu'elle avait déjà entendu qu'il l'avait dans le collimateur. Laurent nie en bloc et sur ces belles paroles quitte le jeu définitivement !