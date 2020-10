Koh-Lanta 2020 : Jody éliminée, Lola avantagée, un clash et épilation de l'extrême

Après le départ-choc de Bertrand-Kamal puis l'élimination de Joaquina au conseil, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres ce vendredi 30 octobre 2020. Ils ne sont plus que onze, et au cours de cette soirée, toujours présentée par Denis Brogniart, un nouvel aventurier a quitté le jeu...

Lettres des proches

Surprise ! Les aventuriers reçoivent une bouteille. Sauf que cette fois, il n'est pas question de jeu de confort ou d'épreuve d'immunité. Il leur est demandé de choisir deux candidats qui les représenteront... et feront en sorte de leur apporter les précieuses lettres de leurs proches. Dorian se montre très enthousiaste, chez les filles, Jody et Alix se proposent. Elles jouent leur place au tirage au sort, résultat Jody l'emporte.

Le duo se dirige donc vers la destination prévue. Une fois sur place, ils découvrent leur mission : récupérer le maximum de talismans sur les treize semés tout le long d'un parcours. Ces talismans pourront être échangés contre de la nourriture ou des lettres. Mais ce n'est pas tout, Jody et Dorian sont tous les deux reliés à une perche de bois et ils doivent avancer de façon coordonnée. Le tout est à réaliser dans un temps imparti !

Dorian et Jody récupèrent sept talismans. Ils ont le choix entre les courriers des proches de chacun ou de délicieux mets : haricots, pain, ananas, riz, bonbons, oeufs, chocolat, café. Ils décident d'échanger leurs sept talismans contre toute la nourriture et de ne prendre aucun courrier pour "ne pas faire de jaloux". Leurs camarades les accueillent avec grand sourire, prêts à réchauffer leurs corps.

Après un bon repas, Lola s'allie à Brice. Elle lui confie avoir un collier d'immunité. De son côté, Ava s'improvise esthéticienne et s'épile les aisselles... au feu !

Jeu de confort

Au petit matin, après une bonne petite dose de café, les aventuriers rejoignent Denis Brogniart pour disputer le jeu de confort. Il s'agit d'un classique de Koh-Lanta : le parcours en cinq étapes. Les femmes doivent en venir à bout avec chacune un sac de trois kilos, les hommes portent quant à eux un sac de cinq kilos. Au fur et à mesure des éliminations, ils doivent céder leur charge à un camarade encore en lice.

Ava et Jody sont les premières éliminées, suivies par Laurent, Angélique, Alexandra, Loïc, Brice et Fabrice. Les trois finalistes sont Dorian (qui traîne 26 kilos), Lola (3 kilos) et Alix (14 kilos).

Sans surprise, c'est Lola qui remporte le jeu. Elle gagne un moment privilégié avec une spécialiste des fonds marins. Sous l'eau, elle découvrira la beauté des coraux avant de profiter d'un repas exceptionnel. Une récompense qu'elle choisit de partager avec Angélique.

Tandis qu'elles profitent de leur confort, le reste de l'équipe pense stratégie et envisage de faire éclater le binôme Lola/Angélique. Alix rouspète car selon elle, Lola a été avantagée lors du jeu. Dorian est d'accord. Rappelons que Lola n'a porté que son seul sac de trois kilos du début à la fin. Tous les aventuriers éliminés ont fait le choix de la préserver et ont refusé de lui céder leurs charges.

Épreuve d'immunité

Les aventuriers doivent tenir un palonnier en mettant leurs mains derrière eux, les bras tendus et le corps penché vers l'avant. Au fil de l'épreuve, la corde du palonnier va s'allonger et la position des candidats sera de plus en plus délicate à tenir... Le gagnant sera immunisé tandis que le premier qui tombera récoltera une voix contre lui au conseil.

Alexandra cède la première, elle aura une voix contre elle. Tous suivent peu à peu. Le duel final se joue entre Lola et Alix. Et c'est finalement Lola qui remporte l'épreuve d'immunité !

De retour sur le camp, les stratégies reprennent. Angélique, qui a appris qu'Alexandra n'était pas au courant du vote contre Alix, contrairement à ce qu'avait avancé Brice, demande des comptes à son camarade. Agacé de voir qu'elle ne lui fait pas confiance, Brice se fâche et décide de ne plus faire partie de l'alliance ! Un petit clash qui pourrait avoir des conséquences au conseil...

Conseil

Ils sont nombreux à se sentir en danger ce soir. Et pour cause, Angélique, Alix, Fabrice et Jody sont les noms qui sont le plus ressortis.

Avant le dépouillement, Angélique sort son collier d'immunité. Le bijou magique lui avait été offert par Lola.

Fabrice récolte deux voix contre lui, Jody en a quatre, Angélique en compte six. Un bulletin est au nom d'Alexandra, qu'elle avait dû elle-même écrire après avoir perdu l'épreuve d'immunité.

Les bulletins contre Angélique ne sont pas comptabilisés, c'est donc Jody qui est éliminée. Elle cède son vote noir à Alexandra.

La semaine prochaine, TF1 diffusera le règlement de comptes qui s'est déroulé en fin de conseil. Alix, Lola et Brice ont semble-t-il vidé leur sac. Les stratégies des uns et des autres sont révélées au grand jour, le ton monte et Lola qualifie même Brice de "traître" ! "C'est parce que tu t'es fait griller et tu as su que tu t'étais fait griller, voilà pourquoi tu as retourné ta veste", poursuit la jeune brunette. Difficulté supplémentaire dans le prochain épisode : en cette ambiance particulière, ils vont devoir avancer... en binômes !