Koh-Lanta 2020 : Bertrand-Kamal éliminé et en larmes, Joaquina saute, Alix évacuée

Vendredi 16 octobre 2020, deux départs ont marqué Koh-Lanta, Les 4 Terres. Marie-France a quitté le jeu à l'issue de la réunion des ambassadeurs tandis qu'Hadja a été éliminée au premier conseil de la tribu réunifiée. Ce vendredi 23 octobre 2020, Denis Brogniart présente un nouvel épisode également marqué par l'élimination de deux candidats.

Jeu de confort

Pour cette épreuve, les aventuriers disposent d'une planche en bois sur laquelle tiennent en équilibre trois pots de terre. Ils doivent poser un pied sur un plot, l'autre sur la planche de manière à faire tenir les poteries. Le candidat qui fait tomber au moins un pot a perdu. Le gagnant sera donc celui qui tiendra le plus longtemps en équilibre. Et ils seront trois !

Pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, Denis Brogniart propose trois récompenses au choix. Les aventuriers devront affronter leurs camarades qui auront choisi la même récompense qu'eux. Les récompenses sont les suivantes :

1. Une douche avec brosse à dent, savon, un massage et un jus de mangue frais

2. Des informations très importantes pour trouver un collier d'immunité

3. Un énorme burger

Ava, Brice et Alix choisissent la première récompense. Laurent, Lola, Joaquina, Fabrice, Loïc et Bertrand-Kamal choisissent la deuxième récompense. Dorian, Angélique, Jody et Alexandra choisissent la troisième récompense.

Fabrice est le premier à perdre, suivi de près par Angélique. Loïc lâche à son tour, Bertrand-Kamal aussi. Tous finissent par faire tomber leurs pots sauf trois. Lola remporte l'indice sur le collier d'immunité, Alexandra remporte le burger et Brice remporte le combo douche-massage-jus.

En fin d'épreuve, Alix s'est sentie mal et a été emmenée à l'infirmerie. Après les conforts de chacun, elle fait son retour sur le camp.

Épreuve d'immunité

Après un court parcours, les candidats se retrouvent devant le stand de lancement et disposent tous d'un grappin. Le but est de le lancer et de rapporter le plus vite possible vers eux trois pièces de bois posées sur le sable. Par souci d'équité, les pièces de bois sont à six mètres de distance du point de lancement pour les femmes et sept mètres pour les hommes. Le gagnant sera intouchable au conseil et l'aventurier le moins bon, celui qui arrivera donc dernier, sera éliminé sur le champ !

Alix, Angélique et Ava comprennent vite le fonctionnement du jeu et enchaînent les pièces de bois. C'est finalement Angélique qui remporte l'épreuve d'immunité. Alix arrive en deuxième position, Brice se classe troisième. Tous se qualifient peu à peu et ne restent plus que Bertrand-Kamal et Dorian, deux fortes têtes de l'aventure. Après un duel stressant, c'est finalement Bertrand-Kamal qui arrive dernier et doit donc quitter le jeu immédiatement.

La joie laisse rapidement place aux larmes et à la tristesse des candidats encore en lice. Personne ne savoure sa victoire. Bertrand-Kamal s'isole face à l'océan avant de dire au revoir à ses amis et de fondre en larmes face à la caméra.

Conseil

Sur le camp, avant le départ pour le conseil, plusieurs stratégies se sont mises en place. Angélique, Lola et Alix envisagent de voter contre Joaquina. Elles souhaitent rallier Fabrice, Dorian et Loïc.

De son côté, Jody pense plutôt voter contre Lola. Cette dernière a trouvé le collier d'immunité grâce à l'indice gagné au jeu de confort. Et elle avait déjà un collier secret. Reste à savoir si elle l'utilisera...

Juste avant le dépouillement, Denis Brogniart demande si quelqu'un souhaite jouer un collier d'immunité. Silence total, Lola ne joue pas son bijou magique !

C'est finalement Joaquina qui est éliminée, avec sept voix contre elle. Lola en a récolté cinq, Alexandra une.