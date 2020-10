Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) éliminé : l'hommage bouleversant de son père Samir

L'émotion était à son comble vendredi 23 octobre 2020 sur TF1. Bertrand-Kamal a subi de plein fouet les conséquences d'une règle cruelle dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. Après une nouvelle épreuve, l'aventurier, arrivant dernier, a dû quitter le camp. Un véritable déchirement pour ses coéquipiers. Lui-même n'a pas pu retenir ses larmes. "Je me voyais vraiment aller plus loin. C'est un de mes rêves qui s'arrête. (...) Koh-Lanta, c'est une belle leçon de vie. C'est une déception énorme, mais c'est une aventure énorme", a-t-il confié après coup.

Son départ est d'autant plus bouleversant que Bertrand-Kamal est aujourd'hui décédé, emporté par son cancer du pancréas à l'âge de 30 ans le 9 septembre dernier. Pour lui rendre hommage, la Une a diffusé d'émouvantes images de son parcours dans le jeu. Mais ce n'est pas tout, Denis Brogniart s'est entretenu avec le père de Beka, Samir, après l'émission. Ce dernier a confié être très fier de son fils, lequel "n'a pas joué, il était lui-même" avant d'exprimer son bonheur de le revoir chaque semaine. "C'est grâce à ces épisodes que j'ai l'impression que mon fils est encore avec moi. Donc je vous dirais merci et c'est son souhait."

Le présentateur a ensuite évoqué la force dont a fait preuve Bertrand-Kamal tout au long de sa maladie. "On l'a vu aussi sur les derniers mois de sa vie, c'était quelqu'un de très courageux", a-t-il souligné. "Malheureusement, mon fils d'amour, comme je l'appelle toujours, a eu cette terrible maladie, qui est le cancer, on peut le dire, un cancer du pancréas... Mais il a eu du courage jusqu'à la fin. Mais il m'a surpris de son courage. Il y croyait, on y croyait tous ensemble. Malheureusement, il se battait contre un dragon et on a perdu une bataille. J'ai qu'une seule chose à dire, c'est qu'il va me manquer ce Beka, énormément", a conclu Samir.

Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont multipliés. Même des personnalités ont adressé un petit mot en l'honneur du candidat, comme Jean-Pierre Pernaut sur Twitter. Le journaliste de TF1 a écrit : "Très bel hommage Denis. Immense émotion et force exemplaire du papa de BK".