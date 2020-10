Bertrand-Kamal éliminé de Koh-Lanta : il s'écroule, les candidats en larmes

Le rêve de Bertrand-Kamal s'arrête là. Ce vendredi 23 octobre 2020, l'aventurier de 30 ans, mort début septembre d'un cancer du pancréas, a été éliminé de Koh-Lanta, Les 4 Terres à l'issue de l'épreuve d'immunité où il s'est classé dernier. Un coup dur pour lui qui espérait aller loin dans l'aventure, mais aussi pour ses camarades qui n'ont pas caché leur déception.

Après les victoires de Brice, Alexandra et Lola lors du jeu de confort, les aventuriers ont retrouvé Denis Brogniart pour l'épreuve d'immunité. Les candidats se sont affrontés au cours d'un classique de Koh-Lanta : le jeu des grappins. Leur mission est de passer un court parcours avant de se placer juste derrière un rondin de bois d'où ils doivent lancer leur grappin afin de récupérer trois pièces de bois sur le sable. Attention, une règle de taille peut tout chambouler : le gagnant remporte l'immunité, mais l'aventurier arrivé dernier est éliminé sur le champ.

Angélique remporte l'épreuve. Par contre, c'est pas de chance pour Bertrand-Kamal qui s'incline face à Dorian. L'ancien camarade d'Hadja chez les Verts de l'Est devenu capitaine des Rouges avant la réunification doit quitter le jeu. À l'annonce de son élimination, Bertrand-Kamal s'isole sur le sable, face à la grandeur de l'océan... Sur la plage, le silence est lourd, ses camarades sèchent leurs larmes sans un bruit, Dorian, sauvé de justesse, savoure à peine cette victoire.

Bertrand-Kamal éliminé de Koh-Lanta : "C'est une déception énorme"

Après un instant seul face à lui-même, Bertrand-Kamal rejoint Denis Brogniart et les autres aventuriers. Il garde malgré tout le sourire, console Loïc. Laurent, abattu, confie qu'il aimerait presque laisser sa place à Bertrand. C'est humble que le regretté animateur quitte la plage.

Une fois loin, Bertrand-Kamal fond à son tour en larmes face caméra... "Je me voyais vraiment aller plus loin. C'est un de mes rêves qui s'arrête, lâche-t-il. J'ai passé très peu de temps avec mes parents et je voulais profiter de cette expérience pour leur montrer que j'avais grandi. Koh-Lanta, c'est une belle leçon de vie. C'est une déception énorme, mais c'est une aventure énorme."

Après son départ, d'émouvantes images de son joli parcours ont été diffusées. Ses cris de joie dans les bons comme dans les moins bons moments, sur l'îlot de l'exil notamment, ses danses de la bonne humeur et son hymne "de la galère"... Bertrand-Kamal laisse une trace dans Koh-Lanta, et il manquera aux téléspectateurs, c'est indéniable.