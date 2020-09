Koh-Lanta - Bertrand-Kamal amaigri avant sa mort: Hadja, "dévastée", se souvient

Les téléspectateurs et la grande famille Koh-Lanta sont en deuil. Bertrand-Kamal, aventurier émérite des 4 Terres, est mort dans la soirée du 9 septembre 2020. Le Dijonnais de 30 ans se battait depuis plusieurs mois contre un cancer du pancréas. Auprès de nos confrères de Télé Poche, Hadja, sa camarade des Verts de l'Est dans le jeu de TF1, fait part de sa douleur.

C'est "dévastée" que la handballeuse de 28 ans se confie. Hadja se souvient que Bertrand-Kamal, trop affaibli, avait vu le premier épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres en visioconférence. "Il était super content. Il avait beaucoup maigri... On ne savait pas jusqu'où il allait tenir. J'ai craqué complètement en le voyant", se souvient la jeune femme. Mais la bonne humeur de Bertrand-Kamal reste l'un des meilleurs souvenirs de ceux qui l'ont côtoyé de près. "Il a mis toute l'énergie qu'il lui restait pour nous faire rire, confie Hadja. Je me demande comment il a fait. Il voulait montrer qu'il était au-dessus de la maladie. On ne voyait que son sourire."

Bertrand-Kamal, un frère pour Hadja

Son dernier échange avec le regretté aventurier date d'une semaine avant le décès. "Dès qu'il avait de l'énergie, il m'envoyait un message, lance Hadja. J'avais trouvé un nouveau frère, moi qui ai perdu le mien il y a un an et demi. Bertrand-Kamal était mon cinquième frère. C'est terriblement injuste. C'est dur de regarder la suite sans lui, mais je suis fière de le voir beau et brave comme il était. Mon plus grand regret, c'est qu'il ne se voie pas."

Désormais, c'est pour Samir et Annick, les parents de Bertrand-Kamal, qu'elle tient. "Il avait peur de partir, il ne voulait pas les laisser seuls. Je ne les lâcherai pas, il ne faut pas qu'il s'inquiète", promet-elle. Il faut dire qu'Hadja a connu la perte d'un être cher avant la mort de son ami d'aventure. En août dernier, avant le coup d'envoi de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, la candidate avait dédié sa participation à son frère décédé. "Une énorme pensée à mon frère Maye décédé en janvier 2019 pour qui Koh-Lanta était l'émission à ne pas rater chaque année. J'ai fait l'aventure pour lui, car c'était aussi son rêve. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage", écrivait-elle sur Instagram.

L'interview d'Hadja est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Poche, en kiosques ce lundi 21 septembre 2020.