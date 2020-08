Hadja (Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres): Le décès qui a motivé sa participation

A en juger par certaines publications, Hadja vient d'Epernay, une commune française située dans le département de la Marne, dans la nouvelle région du Grand Est. Elle devrait donc faire partie de l'équipe qui représentera l'Est. Car on le rappelle, pour la première fois dans l'histoire du jeu, ce sont quatre équipes qui s'affronteront. Et chacune représentera une région : le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest.

La compétition devrait donc encore plus faire rage. D'autant plus que cette année, l'équipe arrivée dernière lors de l'épreuve de confort devra passer vingt-quatre heures sur l'îlot de l'exil. Un endroit sans aucune ressource. "Les conditions sont d'une précarité absolue", précise TF1. Cela devrait donner lieu à des disputes car, on le sait, entre la fatigue et la faim, les nerfs des aventuriers sont mis à rude épreuve.

Cette année, Hadja sera accompagnée de Sébastien, Samuel, Mathieu, Loïc, Fabrice, Jody, Laurent, Dorian, Aubin, François, Brice, Bertrand Kamal et Adrien du côté des hommes. Les femmes que les téléspectateurs retrouveront au casting seront Joaquina, Alexandra, Angélique, Diane, Ava, Carole, Lola, Hadja, Estelle, Alix et Marie-France.