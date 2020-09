Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Opérations, chimio... "C'était trop tard"

L'aventurier émérite de Koh-Lanta, Les 4 Terres Bertrand-Kamal est mort. La triste nouvelle a été annoncée jeudi 10 septembre 2020. Ce n'est qu'à son retour en France après le tournage de l'émission que le Dijonnais de 30 ans avait appris qu'il souffrait d'un cancer. Des mois durant, il a mené une bataille contre la maladie. Un combat raconté par certains de ses proches au Parisien.

C'est lors de la soirée d'anniversaire de sa meilleure amie en janvier 2020 que Bertrand-Kamal a ressenti les premiers symptômes : des douleurs au ventre. "À ce moment-là, il a compris qu'il avait un truc", se souvient-elle. Deux mois plus tard, en mars, le terrible diagnostic tombe : Bertrand-Kamal alias Beka est atteint d'un cancer du pancréas à un stade avancé. "C'était déjà trop tard, regrette William, un ami. Opérations, chimio... il a tout fait pour vaincre la maladie. Il était tellement optimiste qu'on pensait que tout irait bien. Je m'en veux..."

"J'ai lutté comme un lion", les derniers mots douloureux de Bertrand-Kamal

Diana, son binôme au théâtre où il se produisait parfois, se souvient de la dernière phrase de son ami : "J'ai lutté comme un lion ! Ce sont les derniers mots que j'ai entendus de Bertrand-Kamal." "C'était un battant. Il n'a rien lâché. Il me disait : Diana, j'aime tellement la vie. Je ne veux pas mourir", se souvient la jeune femme. William regrette de ne pas avoir pu rendre plus souvent visite à Bertrand-Kamal. "Heureusement, sa famille était très présente", confie-t-il.

Avant de nous quitter, l'aventurier de l'équipe de l'Est a pu réaliser l'un de ses rêves : participer à Koh-Lanta. "La télé, c'était le rêve de sa vie. Il était programmé pour ça, lance Diana. Il aurait aimé y faire carrière. Les téléspectateurs l'ont découvert un peu en retrait, mais c'est un vrai leader." Confirmation de William : "Un micro en main, il était très fort."

Rappelons qu'à l'annonce de la mort de Beka, Denis Brogniart a tenu à rendre hommage à l'aventurier sur Instagram. L'animateur s'était dit "dévasté" par la triste nouvelle. "Je l'ai connu comme aventurier de Koh-Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés. Il m'avait ému aux Fidji, il m'a bouleversé après et surtout il m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or et un aventurier formidable", avait-il écrit.

Toutes nos condoléances aux proches de Bertrand-Kamal.