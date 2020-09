Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Bertrand-Kamal souffre d'un cancer, révélations...

Parmi les 24 aventuriers représentant le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest dans Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1), l'un d'entre eux a une mauvaise nouvelle à annoncer. Il s'agit de Bertrand-Kamal. Le camarade d'Hadja, Alexandra, Laurent, Loïc et Joaquina chez les Verts souffre d'un cancer. Auprès de nos confrères du Bien Public, il se livre à coeur ouvert.

"Je suis tombé malade après l'aventure ; je suis en plein combat contre la maladie", lance l'animateur de 30 ans. Bertrand-Kamal souhaite annoncer la triste nouvelle de lui-même, parce que "ça va forcément se savoir". "Je préfère le dire, déclare-t-il. Je n'ai aucune honte avec ça. C'est un combat contre le cancer, cette fois, qui m'attend. Les épreuves ne sont pas encore terminées de mon côté."

Face à la maladie, Bertrand-Kamal pourra sans aucun doute compter sur le soutien de ses proches, des fidèles de Koh-Lanta... mais aussi de ses camarades d'aventure. Lundi 7 septembre 2020, sur Instagram, Loïc, son coéquipier dans l'équipe de l'Est, lui a adressé un très gentil message. "Je serai toujours à tes côtés. Continue de te battre contre cette maladie injuste, tu n'as pas le droit de perdre. Je t'aime", peut-on lire en légende d'une photo du duo côte à côte aux îles Fidji.