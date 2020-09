Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta): Denis Brogniart, "dévasté", crie son chagrin

La nouvelle a secoué la twittosphère. Mercredi 9 septembre 2020 au soir, il a été annoncé que Bertrand-Kamal avait succombé à son cancer du pancréas. Il avait 30 ans. Un choc pour les fans de Koh-Lanta puisque, en peu de temps, l'aventurier de la nouvelle saison avait réussi à se démarquer, par sa joie de vivre indéniable, mais aussi par sa détermination à vouloir mener son équipe des Verts le plus loin possible.

Au milieu de tous les hommages qui lui sont rendus,Denis Brogniart a exprimé tout son chagrin sur Instagram ce jeudi 10 septembre. L'animateur, en plus d'avoir côtoyé le jeune homme sur le tournage du programme de TF1, l'avait soutenu dans sa bataille contre la maladie ces derniers temps. Avec beaucoup d'émotion, il écrit sous une photo de Bertrand-Kamal tout sourire : "Je suis dévasté par le décès de Bertrand-Kamal hier soir. Je l'ai connu comme aventurier de Koh-Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés. Il m'avait ému aux Fidji, il m'a bouleversé après et surtout il m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or et un aventurier formidable. Sa vie a été courte, mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité et d'échanges. Honorons la mémoire de cet homme si bon. (...) Je ne t'oublierai jamais... Repose en paix. Je t'aime."

Au passage, il adresse de douces pensées à la famille de l'aventurier, ses parents Annick et Samir, mais aussi sa soeur et son frère "qui l'ont entouré avec tant d'amour jusqu'au bout".