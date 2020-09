Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Son père dévasté s'exprime

Mardi 15 septembre 2020 étaient organisées les obsèques de Bertrand-Kamal, candidat de Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres. Le jeune homme de 30 ans, mort d'un cancer du pancréas le 9 septembre 2020, a été enterré à Mirebeau-sur-Bèze. Après que des photos de ce moment douloureux ont été dévoilées sur les réseaux sociaux et que de nombreux fans ont apporté leur soutien à la famille du défunt, son père Samir a décidé de s'exprimer à travers une très belle lettre.

Voici la lettre telle quelle : "Nous connaissions bien notre fils, Bertrand-Kamal, mais nous n'avions pas pris mesure à quel point il était apprécié de tous. Quel bel hommage lui a été rendu hier avec toutes ces personnes présentes pour lui dire un dernier au revoir et lui témoigner un ultime message d'amour. Je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont adressé des messages de soutien, qui nous ont témoigné leur sympathie. Toutes celles qui nous ont présenté leurs condoléances pour la perte douloureuse de notre fils que nous aimons tant. Je remercie également les membres de la production d'ALP, Alexia Laroche-Joubert, Julien Magne et Stéphanie Clémente pour leur soutien et accompagnement, mais surtout Denis Brogniart pour sa présence constante. Je remercie tout particulièrement les membres de l'équipe soignante du Centre Georges François Leclerc, son directeur Charles Coutant, le docteur Rémi Palmier et ses collaborateurs : infirmières, aides-soignantes ainsi que le professeur Fabrice André, directeur de la recherche de Gustave-Roussy à Villejuif, qui ont suivi notre fils avec beaucoup d'attention et d'écoute. Nous ne sommes pas des spécialistes des réseaux sociaux, mais nous tenions à vous rendre l'amour que nous recevons dans cette épreuve. Mille mercis à tous et merci au Le Bien public de vous transmettre ce message."

Les parents de Bertrand-Kamal, dévastés par la mort de leur fils, ont reçu de nombreux soutiens dont celui de Denis Brogniart qui considérait le candidat de Koh-Lanta comme un ami. Le célèbre animateur leur a rendu hommage sur Instagram le même jour que la publication du message de Samir. Lui qui n'a pas pu se rendre aux obsèques, car il est actuellement en tournage pour la saison 5 de Ninja Warrior a écrit : "Des parents exceptionnels Annick et Samir, bien entourés pour dire au revoir à leur fils Bertrand-Kamal hier dans leur village. Une cérémonie à votre image, simple, dans la tolérance et le partage. Tendre amitié."