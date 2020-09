Ninja Warrior 2020 : Les mesures drastiques de la prod' face au coronavirus

En avril dernier devait être tournée la cinquième édition de Ninja Warrior, à Cannes. Malheureusement, à cause de la propagation du coronavirus et du confinement, la production avait été contrainte de tout annuler pour ne pas mettre les équipes de l'émission de TF1 en danger. Mais ces derniers mois, nombreux sont les tournages d'émissions ou de séries à avoir repris. Le 15 septembre 2020, ce sera au tour de celui de Ninja Warrior. Et, sans surprise, des mesures sanitaires ont été prises.

Du 15 au 21 septembre prochain, les candidats de la saison 5 de Ninja Warrior feront tout pour succéder à Jean Tezenas du Montcel. Ce lundi 14 septembre, les présentateurs Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere se sont donc envolés pour Cannes afin de mettre en boîte les émissions. S'ils ont pris l'avion ensemble, ils ont vite été séparés. Selon les informations de Télé Loisirs, le trio et les autres membres de l'équipe ne logent pas dans le même hôtel pour limiter les contacts. Toutes les réunions concernant le programme seront donc réalisées en visio.

Ce n'est pas tout, la production a également pris la décision de ne pas installer de loge maquillage et coiffure sur le lieu de tournage, contrairement aux autres années, pour raccourcir le temps de présence de chacun sur place. Iris Mittenaere, Christophe Beaugrand et Denis Brogniart seront donc chouchoutés à leur hôtel, tout en portant un masque bien entendu.

Enfin, Christophe Beaugrand et Denis Brogniart, qui ont toujours été côte à côte, seront toujours l'un a côté de l'autre mais séparés par une vitre de plexiglas. Et ils n'auront aucun contact avec les candidats. Iris Mittenaere quant à elle recueillera les impressions des participants masquée. Sans surprise, les structures seront nettoyées entre chaque passage de candidats, de quoi probablement rallonger les heures de tournage.

Ce voyage professionnel intervient dans un moment douloureux pour Denis Broignart. Bertrand-Kamal, dont on peut suivre les aventures chaque vendredi dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, est mort à l'âge de 30 ans dans la nuit dans la nuit de mercredi à jeudi 10 septembre 2020 des suites du cancer du pancréas contre lequel il se battait depuis plusieurs mois. Proche du candidat, le présentateur de 53 ans l'a accompagné tout au long de sa maladie. Il n'a pas manqué de lui rendre de vibrants hommages sur les réseaux sociaux ou dans l'épisode de Koh-Lanta du 11 septembre.