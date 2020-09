Mort de Bertrand-Kamal : L'hommage déchirant de Denis Brogniart dans Koh-Lanta

Pour Denis Brogniart , Bertrand-Kamal était bien plus qu'un aventurier de Koh-Lanta, il était devenu un véritable ami. Bouleversé par la mort brutale du jeune homme à seulement 30 ans d'un cancer du pancréas le 9 septembre dernier, l'animateur a souhaité lui rendre un bel hommage sur TF1. Le 11 septembre 2020, juste avant la diffusion du troisième épisode de l'émission Koh-Lanta, les 4 Terres, Denis s'est exprimé en des termes touchants et profondément sincères. "Nous sommes tous très tristes depuis mercredi soir. Bertrand-Kamal que vous avez découvert lors des deux derniers épisodes de Koh-Lanta est mort après avoir lutté avec courage et une force de caractère incroyable pendant plusieurs mois. Il allait avoir 31 ans, il était un homme qui irradiait par sa bonne humeur, un hymne à la joie, un être rare qui fédérait autour de lui" déclare-t-il.

Très ému, l'animateur poursuit : "Vous allez continuer de le découvrir, son humour, son esprit de compétition, sa tendresse, son sourire et son appétence pour le partage. Cette aventure est le plus bel hommage qu'on peut rendre à celui que tout le monde appelait 'BK'. C'était son rêve de participer à Koh-Lanta, il a été exaucé."

Un être cher avec qui j'ai partagé tant de moments privilégiés

Devenu un confident et un proche de Bertrand-Kamal, Denis Brogniart se rappelle avec émotion des moments précieux qu'il a passé avec l'aventurier décédé. Il raconte : "Moi j'ai découvert un aventurier, avant de l'aimer comme un ami, un être cher avec qui j'ai partagé tant de moments privilégiés. (...) Malgré la souffrance, il gardait sa bonne humeur, son altruisme, sa gentillesse et sa tolérance. Il y a quelques jours encore, il s'inquiétait pour les autres. Il réussissait à sourire, à plaisanter, il a cru jusqu'au bout, qu'il parviendrait à vaincre ce cancer qui le rongeait".

Je t'aime

Parrain de la fondation ARC contre le cancer (ayant perdu lui-même son père d'un cancer), Denis Brogniart a tenu ensuite à réconforter les proches de Bertrand-Kamal, sûrement dévastés par la mort prématurée du jeune homme. Désemparé, il indique : "Nous pensons très fort ce soir à sa maman Annick, son papa Samir, sa soeur Elodie et son frère Hugo qui l'ont entouré et accompagné jusqu'au bout avec tant d'amour. Mon BK, je garde précieusement, avec moi, pour toujours, tes yeux qui pétillent, nos échanges quotidiens quand c'était dur. Je ne t'oublierai jamais, nous ne t'oublierons jamais et nous te dédions évidemment cette saison de Koh-Lanta où tu faisais l'unanimité." Pour finir son magnifique hommage, l'animateur termine en adressant un dernier "Je t'aime" à celui qu'on surnommait "BK". Un instant bouleversant qui a touché tous les téléspectateurs, déjà fans de l'aventurier.