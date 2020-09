Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Denis Brogniart à son chevet à l'hôpital

La grande famille de Koh-Lanta est en deuil. Bertrand-Kamal, aventurier des 4 Terres, saison actuellement en diffusion sur TF1, est mort après avoir lutté des mois durant contre un cancer du pancréas. Les camarades de jeu du Dijonnais de 30 ans, bouleversés, ont tous tenu à lui rendre hommage. Denis Brogniart, lui aussi dévasté, prend la parole dans Le Parisien ce vendredi 11 septembre 2020.

Bertrand-Kamal est le seul candidat a être venu chez moi

Tout au long de son combat contre la maladie, Bertrand-Kamal a pu compter sur le soutien de l'animateur, venu à son chevet à l'hôpital de Dijon à plusieurs reprises. "Je n'ai jamais connu ça avec un autre aventurier. Depuis cinq mois, on a une relation quotidienne. Voire bi ou triquotidienne avec sa mère, son père, des gens incroyables, lance Denis Brogniart. Beka est devenu un proche. C'est le seul candidat à être venu chez moi."

Une proximité qui s'est créée après que le jeune homme a appris qu'il souffrait d'un cancer. "Quand tu as peur de partir et qu'il faut se battre, tu te livres plus. Moi aussi, d'ailleurs, se souvient-il. Il m'appelait grand frère ou tonton. Je l'ai vu pour la dernière fois samedi et il ne me lâchait pas la main. Quand je suis parti, il m'a dit : 'T'inquiète, je serai là à la finale.'" La suite, on la connaît. Mais Bertrand-Kamal a lutté jusqu'au bout. "Il souffrait terriblement. Mais jusqu'à ses derniers examens, il y a cru. Il avait le bon mental, du courage et de la dignité", déclare Denis Brogniart.

Il n'avait plus de force

Au fil des jours, l'état du jeune homme s'est considérablement détérioré. Bertrand-Kamal était si mal en point qu'il n'a pu regarder le deuxième épisode de Koh-Lanta, diffusé le 4 septembre dernier. "Il n'en avait plus la force", lance l'animateur qui se souvient d'un "type de la trempe des très grands de Koh-Lanta avec du charisme, de l'humour, du potentiel physique et une capacité d'adaptation".

En bref, Denis Brogniart et Bertrand-Kamal avaient tissé des liens très forts, comme l'animateur n'en avait jamais tissé avec d'autres aventuriers, pourtant, l'on sait qu'il s'entend avec la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, il est très peiné par la disparition du sportif de 30 ans, tout comme les nombreux téléspectateurs de Koh-Lanta qui ont tenu à lui rendre hommage à leur façon, sur les réseaux sociaux.