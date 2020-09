Obsèques de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : photos et hommages bouleversants

Loïc, autre coéquipier de Bertrand-Kamal, a aussi tenu à être présent pour rendre hommage à son grand ami parti trop tôt. Et sur Instagram, le jeune homme de 20 ans a tenu à dire tout l'amour qu'il lui portait : "On se retrouvera grand frère. Hier a été un jour très dur. Dur de devoir accepter de te laisser partir vers un nouveau voyage. Tellement dur de voir ta famille et tes proches comme ça. Mais je sais que de là-haut, tu voudrais qu'on garde le sourire et on fera tout pour, je te le promets. J'ai pu rencontrer les personnes incroyables dont tu me parlais et, à travers eux, je retrouve une petite partie de toi. Je remercie Samir et Annick de t'avoir fait venir sur cette terre et ils peuvent être tellement fiers de toi, mon Beka. Voir tout le monde réuni pour toi, c'était tellement magnifique et on se rend encore plus compte de la personne extraordinaire et merveilleuse que tu étais et que tu seras à jamais, mon frère. Prends soin de toi là-haut. Je t'aime et je ne t'oublierai jamais."