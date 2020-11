Inès Loucif (Koh-Lanta) séparée de Tristan ? Ses confidences sèment le doute

Il y a quelques jours, Inès Loucif prenait tout le monde de court en se désistant du tournage de La Bataille des couples, saison 3, à la toute dernière minute et alors même que le casting venait d'être dévoilé. L'ex finaliste de Koh-Lanta devait participer à l'émission de télé-réalité avec son chéri Tristan, qu'elle présentait pour la première fois à cette occasion. "Il s'est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j'ai dû faire le choix de ne pas partir", s'était-elle contentée d'expliquer sur ses réseaux sociaux pour justifier sa décision. Et depuis le début de la semaine, la jolie brune de 27 ans est de retour dans les hôpitaux où elle officie en tant qu'infirmière pour aider à lutter contre le coronavirus.

De son côté, Tristan évoquait des "petits problèmes personnels", là encore sans en dire beaucoup plus. De quoi tout de même susciter la curiosité des internautes, lesquels se demandent désormais si l'amour est toujours au beau fixe entre l'ancien candidat de Love Island et Inès. Nos confrères de Purebreak ont souhaité en savoir davantage et ont interrogé l'un des principal intéressé. "C'est une décision de sa part. Je l'ai su peu de temps avant le départ. Je suis dégoûté parce que j'étais vraiment dans l'optique de tout casser et il y avait des gens que je connaissais de La Villa des Coeurs Brisés. Il y avait tout ce que je kiffe, je suis un grand sportif de base. On donnera des explications plus tard sur les réseaux", a promis Tristan. En ce qui concerne son idylle avec Inès, il ne se montre pas tellement rassurant : "Je ne peux pas trop en parler pour le moment, mais c'est compliqué entre nous. On ne peut pas trop mettre de mots sur notre relation pour l'instant", a-t-il confié.

Leurs fans respectifs n'auront donc eu que très peu de chance de les voir ensemble, ne serait-ce que dans une vidéo partagée sur le compte Instagram de La Bataille des couples. Ils pourront malgré tout les découvrir ensemble dans La Villa des coeurs brisés, à compter du 16 novembre prochain sur TFX.