Inès Loucif (Koh-Lanta) en couple avec Tristan : les amoureux prêts à se battre

"Bon parlons peu, parlons bien. Vous avez été nombreux à me demander ce que je faisais en ce moment, si j'arrêtais mon travail d'infirmière... Absolument pas ! Je n'arrête pas, seulement je me suis mise sur un statut d'intérimaire pour pouvoir faire d'autres choses à côté, donc les réseaux, voyager et aussi un nouveau programme télé", avait dévoilé Inès Loucif, candidate de Koh-Lanta au mois de septembre. Un mois plus tard, on en sait plus sur ce projet qu'elle réalise... en couple.

Elle qui a déjà révélé qu'elle participait à La Villa des coeurs brisés, participera à La Bataille des couples 3 comme on l'apprend sur la page Instagram de l'émission. La bombe est en couple avec Tristan, qui a participé à Love Island et qui est aussi au casting de La Villa 6. Dans cette vidéo postée le 28 octobre 2020, on peut les entendre dire : "Salut tout le monde, grosse nouvelle ! On fait partie de La bataille des couples saison 3 ! Grosse dinguerie, on espère que vous êtes prêts ! Et on a quelque chose à vous demander, c'est de liker à fond cette vidéo pour nous aider à participer à l'épreuve du before qui va nous permettre d'avoir un gain de fou furieux ! S'il vous plait faites en sorte qu'on fasse cette épreuve !"

Inès prend donc le chemin de la télé-réalité. Un choix qui lui appartient même si Denis Brogniart l'avait mise en garde il y a quelques mois. "Si j'ai un conseil à te donner, tu as un super job qu'on salue encore plus après le Covid, donc garde ce métier qui va te permettre de te construire et d'acquérir une expérience intellectuellement et psychologiquement. Garde ça !", lui avait-il déclaré.

Le casting complet a été dévoilé sur cette même page et on y retrouve d'autres grands noms de la télé-réalité : Maxime et Valeria (The Circle), Ahmed et Sarah Fraisou, Romain (gagnant de The Circle) et Mélanight, Vivian et Eva (La Villa 6), Kreshnik et Lou (The Circle), Raphael et Tiffany (Les Anges/Koh-Lanta), Abou et Léana et Nicolo et Virginie (La Villa 5).