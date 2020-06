Inès (Koh-Lanta) amaigrie et malade après le tournage: "Mon corps rejetait tout"

En participant à Koh-Lanta, Inès Loucif était loin de se douter qu'elle ferait partie des finalistes. Bien qu'elle ne soit pas la plus forte d'un point de sportif, la jeune infirmière de 26 ans est parvenue à se qualifier pour la mythique épreuve des poteaux. Elle affrontera Naoil et Claude lors du prochain épisode, attendu ce vendredi 5 juin 2020.

Mais, qu'elle ressorte grande gagnante de cette aventure exceptionnelle ou non, Inès n'en garde que de merveilleux souvenirs. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle a eu beaucoup de mal à reprendre le cours de sa vie normale une fois le tournage terminé. En outre, Inès a rencontré des difficultés avec son physique, très aminci, comme elle a pu le confier lors d'une interview accordée à TV Mag. "Pendant toute la durée de l'émission, je sentais que je maigrissais rapidement. Mes cuisses devenaient des frites ! Quand j'ai vu la perte de 12 kilos sur la balance, j'ai halluciné. Je me demandais comment j'allais faire pour les reprendre. Ça montre au moins que ce jeu n'est pas truqué, qu'on ne mange pas un plat de pâtes avant une épreuve", a-t-elle souligné.

Le retour à la réalité a donc été pour le moins "horrible" pour la belle brune qui n'a pas su retrouver un équilibre. "Au début, je mangeais de grosses quantités de peur de manquer, mais mon estomac rejetait tout et je vomissais. À mon retour, je faisais des crises, je mangeais mal, j'avais des brûlures d'estomac. Et j'ai pris du gras !" Il lui aura alors fallu plusieurs semaines pour se remettre en forme. "Au mois d'août, en Corse, je me suis reprise en main, avec une alimentation normale et du sport." Ses efforts auront payé puisque Inès semble depuis plus à l'aise que jamais avec son corps. Pour le prouver, elle n'hésite d'ailleurs pas à poster des photos sexy de sa silhouette en bikini, ce qui n'est pas pour déplaire à ses quelque 200 000 admirateurs...