The Circle (Netflix) : Inès, Romain, Gary... Qui sont-ils dans la vraie vie ?

On a tous adoré regarder la toute première saison de The Circle, quand tout était nouveau, intrigant et porté par les merveilleux Shubham, Joey et Sammie. Après le grand succès de la télé-réalité de Netflix, la plateforme de streaming a adapté son programme en France, dont la saison 1 est disponible depuis le jeudi 9 avril 2020. Le principe reste le même : il faut rester apprécié de tous sous peine de se faire bloquer. Le gagnant remporte 100 000 euros et tous les coups sont permis, même mentir sur son identité...

Dès le premier épisode, deux grands-mères se font passer pour Nicolas, un jeune homme de 25 ans. On découvre également le profil d'Inès, Cédric Doumbe, Rudy ou encore Maxime (qui a pris l'identité de sa petite-amie Valeria), qu'on peut considérer comme les O.G du jeu de Netflix.

Inès Camilia Tazi

Dans la vraie vie, elle est en couple depuis plus de deux ans. Inès était déjà connue sur Instagram, avec plus de 44 milliers d'abonnés avant de participer à la compétition.