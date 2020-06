Inès (Koh-Lanta) : Denis Brogniart la met en garde sur son avenir

Inès a été battue par Naoil dans Koh-Lanta 2020, mais on pourrait la revoir bientôt à la télévision. Sans révéler lesquels, la jolie brune a déjà dévoilé qu'elle avait été approchée par certains programmes. Comme elle a la vingtaine et qu'elle est très belle, on peut deviner que des émissions comme Les Anges et Les Marseillais sont certainement intéressés par son profil. Une idée qui semble inquiéter Denis Brogniart.

Le célèbre animateur qui a présenté lundi 8 juin 2020 un live avec Inès, n'a pas caché son inquiétude pour son avenir. Il le sait, certains ex-candidats de Koh-Lanta se sont déjà laissé tenter par la télé-réalité et il a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas pour elle qu'Inès emprunte cette voie.

La jeune femme qui est approchée par des marques et fait des placements produits sur Instagram a évoqué cette nouvelle activité quand le présentateur lui a demandé : "Tu me confirmes ce soir que tu vas rester infirmière ? Ce métier pour lequel tu as fait pas mal de sacrifices. Tu as emprunté pour réussir tes études..."

Si Inès ne devrait sûrement pas faire une télé-réalité comme Les Anges – en évoquant sa relation avec Moussa, elle a d'ailleurs critiqué ce type de programme –, elle ne ferme pas la porte à tout. Elle nous a notamment confié avoir un penchant pour Danse avec les stars. Mais Denis Brogniart, admiratif devant Inès qui est en première ligne en tant qu'infirmière face au Covid-19, a tenu à la mettre en garde : "Si j'ai un conseil à te donner, tu as un super job qu'on salue encore plus après le Covid, donc garde ce métier qui va te permettre de te construire et d'acquérir une expérience intellectuellement et psychologiquement. Garde ça !"