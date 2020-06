Inès (Koh-lanta) en couple avec Moussa ? "Je sais ce qu'il s'est passé"

Durant toute l'aventure Koh-Lanta 2020, Inès et Moussa se sont très bien entendus. Entre eux est né un lien particulier, presque fraternel. Une belle relation que certains ont abîmée en imaginant qu'ils ont pu être attirés l'un par l'autre. Face à cette rumeur qui a beaucoup trop fait parler sur les réseaux sociaux, Inès a tenu à réagir.

Remontée en constatant l'imagination déplacée de certains internautes, Inès a déclaré à Purepeople.com : "C'est un manque de respect. Moussa est un homme marié qui a des enfants. En 2020, parce qu'on voit une fille et un homme à la télé avoir une complicité, certains en viennent à des conclusions vraiment dingues."

Pour elle, les téléspectateurs qui ont franchi cette limite s'inspirent un peu trop de certains programmes de télé-réalité. Toujours sans détour, la belle infirmière et finaliste de Koh-Lanta poursuit : "Je me dis que les personnes qui s'imaginent ces choses sont celles qui regardent W9 et NRJ12 parce que dans ces télé-réalité il faut toujours se mettre en couple. C'est que de la drague, il n'y a que ça. Ces personnes ont cru que Koh-Lanta c'était Les Marseillais, Les Anges. Mais dans Koh-Lanta on n'a aucune hygiène de vie, aucune libido et pourquoi j'irais draguer un homme de 37 ans qui est marié et qui a des enfants ? Ça me dépasse."

C'est pour la femme de Moussa, qui elle non plus n'a rien demandé, qu'Inès a le plus de peine. "Je trouve ça dommage... Sa femme qui voit ça sur les réseaux sociaux..., déplore Inès. J'ai dit à Moussa de recadrer les gens car son épouse est spectatrice de tout ça et elle ne peut rien faire." Puis elle conclut, toujours de façon directe : "Je sais ce qu'il s'est passé et surtout ce qu'il ne s'est pas passé, ça s'arrête là." A bon entendeur...

