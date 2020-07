Sarah Fraisou et Ahmed se sont mariés ! Ses robes, les bagues, la fête en images

En 2019, Sarah Fraisou a participé à La Villa des coeurs brisés (TFX) avec la problématique suivante : "Pour moi, l'amour est une souffrance". Et, grâce à l'aventure, elle a retrouvé Ahmed, un jeune homme de 23 ans qu'elle avait connu avant le tournage, lors d'une pool party. Les deux candidats ont fini par se mettre en couple et, malgré une brève rupture en avril dernier, ils s'aiment comme au premier jour depuis un an.

La nouvelle du mariage n'a probablement pas surpris les abonnés du couple. Ces derniers jours, tous deux enchaînaient les rendez-vous. Et vendredi, au lendemain de leur premier anniversaire, Sarah Fraisou a confié : "Aujourd'hui réveil très tôt, mais tout va bien se passer." De quoi mettre la puce à l'oreille de certains internautes. Ahmed avait expliqué qu'il était tout aussi fatigué et qu'il courrait partout. De son côté Jaja, qui connaît bien la brunette, a précisé qu'il se rendait sur Paris pour l'union d'une personne qui lui était chère. Et Eddy et Mélanie se sont rendus dans un magasin de costumes. Tous les indices étaient donc réunis.

Jamais deux sans trois ?

On souhaite à Sarah d'avoir enfin trouvé l'homme de sa vie. Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'ancienne candidate des Princes (W9) et des Anges (NRJ12) se marie. Après leurs fiançailles en juin 2016 (deux mois après leur rencontre), son Malik et elle se sont mariés en juillet de la même année. Mais un mois plus tard, le couple rompait. Elle l'a accusé d'avoir été violent.

Quelques mois plus tard, Sarah Fraisou a rencontré un certain Sofiane. Une idylle qui a duré un an et qui s'est concrétisée par des fiançailles en décembre 2017, lors d'un voyage à Dubaï. Mais les anciens tourtereaux ont rompu avant de se marier, fin 2018.