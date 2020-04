Sarah Fraisou : Les dessous de sa rupture soudaine avec Ahmed

C'est une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait ! En ce début de semaine, Sarah Fraisou est apparue quelque peu abattue sur ses réseaux sociaux pour annoncer sa rupture soudaine avec son chéri Ahmed. En couple depuis presque un an, les tourtereaux ne se supporteraient plus, à en croire la candidate emblématique de télé-réalité. "C'est terminé parce qu'on ne s'entend pas tous les deux, je pense. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est la vie, c'est comme ça", expliquait-elle simplement sans donner davantage de détails.

Mais voilà, ce lundi 13 avril 2020, la jolie brune a offert un nouveau rebondissement inattendu ! Sur Snapchat, elle a finalement révélé s'être un peu trop emballée après une dispute survenue entre eux. "Salut tout le monde, je pense que je vais décevoir ceux qui se sont réjouis un peu trop vite de ma rupture..., a-t-elle lâché face caméra. Avec le confinement, Ahmed et moi, on se prenait trop la tête. Il faut savoir qu'on est parti en Thaïlande, on passe toutes nos journées ensemble et qu'il n'y a pas un moment où on s'est séparé. Donc tout ça, ça a beaucoup joué sur notre couple."

J'ai fait une erreur

Une situation pesante qui pouvait éclater à tout moment. C'est pourquoi, dans le feu de l'action, Sarah Fraisou a pris la parole pour annoncer leur séparation. "On s'était vachement pris la tête. On est arrivé à un point d'énervement, lui comme moi... Moi j'étais super énervée, lui il était complètement fermé... Je me suis énormément emportée, j'ai pété les plombs parce que je n'en pouvais plus. Bref, je pense qu'on ne s'est pas compris mutuellement, ce qui fait que j'ai pris la décision de vous l'annoncer comme ça, même mes proches m'ont dit que je ne devrais pas... ", relate-t-elle.

Mais finalement, Sarah et Ahmed se sont réconciliés pour le plus grand plaisir de la jeune femme. "On a parlé à tête reposée ce matin et non, ce n'est pas terminé entre nous ! Je suis très contente, je suis ultra heureuse parce qu'entre Ahmed et moi, il se passe quelque chose, je l'aime comme pas possible, il m'aime aussi... J'ai fait une erreur, c'est de parler trop vite sur les réseaux. Donc voilà, je veux avancer avec lui." Tout est bien qui finit bien donc !