Sarah Fraisou de nouveau célibataire : rupture surprise avec Ahmed

Depuis sa participation à la cinquième saison de La Villa des coeurs brisés (TFX) en 2019, Sarah Fraisou avait retrouvé le sourire et surtout l'amour, en la personne d'Ahmed. Grâce à la love coach du programme, Lucie, ils s'étaient rencontrés lors d'une pool-party avant de craquer l'un pour l'autre. Mais presque un an après le tournage, c'est déjà la rupture pour le couple !

Sarah Fraisou a fait ces révélations via son compte Snapchat dimanche 12 avril 2020. "Avant que tout ne sorte à tort et à travers, moi et Ahmed c'est terminé. C'est terminé parce qu'on ne s'entend pas tous les deux, je pense. Ça vient de se terminer aujourd'hui... Quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est la vie, c'est comme ça", a-t-elle confié, la mine fatiguée. La jeune femme de 26 ans s'est ensuite empressée de raisonner ses internautes, leur demandant de ne pas s'en prendre à Ahmed. "Ne commencez pas à parler, c'est quelqu'un de bien, il n'y a rien à dire mais on n'est pas faits pour être ensemble. Donc, ça sert à rien de l'accabler lui, je ne cracherai jamais sur cette personne", assure-t-elle.

Une violente dispute quelques jours auparavant

Toujours bienveillante à son égard, celle qui s'est délestée de plusieurs kilos grâce à un régime drastique a conclu le sujet en partageant un tendre message en légende d'une photo d'eux très complices. "Avoir partagé ma vie avec toi a été un tel bonheur. Tu es rentré dans mon coeur, mais l'amour n'est pas assez apparemment... Tu es une personne en or et ça, ni rien ni personne ne pourra le contredire. J'espère que tu tomberas sur quelqu'un de bien et qui sera à ta hauteur."

Cette rupture survient quelques jours après la violente dispute qui a éclaté entre eux... alors que Sarah Fraisou se trouvait en plein live Instagram. En effet, devant des millions d'abonnés, les ex-amants ont offert une scène de ménage mémorable. "T'avais peur de passer pour euh... allez, bref, arrête de me parler s'il te plaît, retourne sur ta Play va !", lâchait Sarah, très agacée. Et de poursuivre : "Quand toi t'es en direct et que tu me demandes de venir, je me ramène ! Là, je ferme ma g*eule depuis tout à l'heure, t'es en train de me chauffer en fait !". "Si tu veux parler, arrête de parler devant les gens !", réplique alors Ahmed dans le fond. Face à la mauvaise ambiance, Sarah Fraisou avait alors préféré couper court au direct. "Merci de m'avoir n*qué mon truc !", déclarait-elle pour finir.