Sarah Fraisou amincie : petit jean moulant pour afficher sa perte de poids

Depuis un moment maintenant, Sarah Fraisou a entrepris de prendre soin d'elle. Pour cela, elle n'hésite pas à s'imposer un "régime sec" comme elle le révélait il y a quelques jours. Un régime à base d'eau, de brûleurs de graisse et surtout de sport. Mais à en croire ses récents posts mystérieux, la brune de 26 ans serait également passée par la case opération pour atteindre ses objectifs. Celle qui file le parfait amour avec Ahmed a semé le doute en s'affichant un cathéter à la main, mais aussi en révélant avoir perdu 7 kilos en seulement six jours. Un amincissement express et impressionnant qui suscite plusieurs interrogations.

Mais en attendant de révéler tous ses secrets, Sarah Fraisou continue de jouer avec les nerfs de ses nombreux followers. Toutefois, ces derniers ont dû être ravis de constater que, quelle que soit la méthode, la candidate de télé-réalité semble heureuse. En témoigne sa dernière photo postée sur son compte Snapchat ce jeudi 13 février 2020. En effet, Sarah Fraisou y apparaît prenant la pose devant un miroir. Vêtue d'un jean moulant et d'un bomber, il est indéniable qu'elle s'est délestée de plusieurs kilos.

Ce ne serait pas la première fois que la starlette succombe au bistouri. En 2018 déjà, elle avait eu recourt à une liposuccion complète ainsi qu'à une réduction mammaire. Quoi qu'il en soit, c'est bien sa personnalité qui a tapé dans l'oeil de son chéri Ahmed avec qui elle est en couple depuis le tournage de la cinquième saison de La Villa des coeurs brisés (TFX). En dépit de certaines critiques virulentes qui réussissent encore à bouleverser Sarah Fraisou de temps à autres, la jeune femme n'a semble-t-il jamais été aussi heureuse.