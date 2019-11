Sarah Fraisou effondrée et critiquée : son chéri Ahmed monte au créneau

Trop c'est trop ! Sarah Fraisou ne supporte plus les vives critiques qu'elle reçoit quotidiennement au sujet de son couple avec Ahmed. Un homme qu'elle a rencontré sur le tournage de la saison 5 de La Villa des coeurs brisés, actuellement en diffusion sur TFX et avec qui elle coule des jours heureux. Du moins, jusqu'à ce que les internautes ne viennent gâcher son bonheur.

Bouleversée et très touchée, elle a décidé de prendre la parole via son compte Snapchat mercredi 27 novembre 2019. "Je vais péter les plombs comme j'ai jamais pété les plombs. Vous ne savez même pas un quart de ce que j'encaisse tous les jours, tout le temps, c'est bon, fin ! Arrêtez parce que là psychologiquement vous êtes en train de me rendre dingue !" a-t-elle lâché en pleurs. "Depuis que je me suis remise en couple, il n'y a pas une journée où on ne m'envoie pas 'tu vas te faire utiliser, il est trop bien pour toi', j'en peux plus ! Les trois quarts du temps c'est 't'es une mytho' ou 'ton mec t'utilises pour le buzz' ou ceci ou cela, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je le rends malade avec ça et je me rends malade avec ça !"

Sarah Fraisou demande alors, si ce n'est ne supplie, aux anonymes derrière leurs claviers de la laisser tranquille une bonne fois pour toute. "Je veux juste profiter du moment ! Je sais que des fois je me bats contre moi-même car je me dis 't'as plus de temps à perdre, t'aimerais avoir des enfants, avoir une vie de famille', mais la vie n'est pas facile en fait donc laissez-moi tranquille, j'en peux plus ! Je veux juste qu'on m'aime pour ce que je suis et qu'on arrête de me juger." Un cri d'alarme déchirant qui prouve une fois de plus les dangers des réseaux sociaux...

Face à l'engouement sur la Toile, son chéri Ahmed a lui aussi décidé de réagir. Sur son compte Instagram, il s'est montré particulièrement agacé et a surtout tenu à mettre en valeur celle qui le fait craquer. "A vous, qui lui envoyez des messages horribles sur sa façon d'être ou sur son physique, vous n'atteindrez jamais 1/10 de sa bonté, de sa profondeur d'âme, de sa gentillesse et de son humour. Elle est belle pour mille raisons que vous ne cherchez pas à comprendre et pour lesquelles vous n'aurez jamais assez d'intelligence pour le voir. Elle souffre, ce que je ne supporte pas. (...) Occupez-vous de votre propre vie." Une requête qu'on espère sera enfin appliquée !