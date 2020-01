Sarah Fraisou en couple : son petit ami lui a menti

Sarah Fraisou a participé au tournage de La Villa des coeurs brisés 5 (TFX), avec la problématique suivante : "Pour moi, l'amour est une souffrance." Après un coaching difficile avec Lucie Mariotti, la belle brune de 27 ans a eu une belle surprise.

La coach a en effet fait venir un jeune homme qu'elle appréciait beaucoup, Ahmed. Aujourd'hui en couple, les tourtereaux n'ont pas manqué de regarder l'épisode de leurs retrouvailles, diffusé lundi 20 janvier 2020. Et Sarah Fraisou a fait une drôle de révélation à ses abonnés sur Snapchat. Alors qu'elle pensait que le boxeur thaï avait 25 ans à l'époque, elle a bien vite appris qu'il lui avait menti. Il n'avait en effet que 22 ans : "Quand je l'ai appris... Il m'a mis une bonne douille", a-t-elle confié. Elle a ensuite expliqué qu'Ahmed et elle s'étaient rencontrés avant le tournage, à une pool party. Ils avaient discuté, mais rien de plus ne s'était passé à ce moment-là.

Depuis, Sarah Fraisou et Ahmed filent le parfait amour. Régulièrement, ils s'affichent ensemble sur les réseaux sociaux. Hier soir, la jeune femme pulpeuse a dévoilé une photo en sa compagnie. "Bon bah enfin notre histoire arrive sur vos écrans. On attendait avec impatience de vous partager notre vie, le commencement de notre relation et partager votre ressenti après chaque épisode. Je vous présente mon chéri", a-t-elle écrit en légende afin de le présenter officiellement.