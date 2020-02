Sarah Fraisou, -6 kg en 5 jours : nouvelle perte de poids et interrogations

L'amour lui donne des ailes. Depuis le tournage de la cinquième saison de La Villa des coeurs brisés (TFX), Sarah Fraisou coule des jours heureux avec Ahmed, un jeune homme sportif et spécialisé en boxe thaïlandaise pour qui elle a littéralement craqué. A ses côtés, la célèbre candidate de télé-réalité de 26 ans a entrepris de prendre soin d'elle, et donc de se délester de quelques kilos. Sur ses réseaux sociaux, elle évoque régulièrement ses petites victoires et sa perte de poids, dues selon elle à "un régime très sec". Ainsi, exit les féculents et bonjour la salle de sport ! "Je bois de l'eau, ou de la Volvic zeste citron. Après, je prends énormément de brûleurs de graisse avant d'aller au sport aussi. Ça me permet de couper ma faim et perdre du poids deux fois plus vite", a-t-elle confié sur son compte Snapchat.

Mais Sarah Fraisou se contente-t-elle vraiment de suivre simplement une routine assidue ? Rien n'est moins sûre au vu de ses derniers posts sur Snapchat. En effet, jusqu'à ce lundi 10 février encore, la jolie brune s'affichait un cathéter à la main, signe qu'elle a certainement été hospitalisée dernièrement. Plus tard, elle a partagé une photo d'elle allongée sur son canapé auprès de son chéri Ahmed. "6 kilos en 5 jours", annote-t-elle sur l'image. Et d'indiquer : "C'est très très dur mais quand tu es bien entourée par ton homme et ta famille." Aucune autre information n'a été indiquée par la starlette du petit écran mais nul doute qu'elle en dira plus les jours à venir.

Une nouvelle opération ne serait pas des plus surprenantes étant donné la relation conflictuelle qu'entretient depuis des années Sarah Fraisou avec son physique. Depuis qu'elle a été révélée dans Les Princes de l'amour, en 2017, elle semble faire le yoyo avec son poids. Pour remédier à ses complexes, elle a déjà succombé à des opérations de chirurgie esthétique, dont une liposuccion complète, en avril 2018.