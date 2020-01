Sarah Fraisou amincie : les secrets de sa perte de poids dévoilés

Depuis qu'elle a été révélée dans Les Princes de l'amour, en 2017, Sarah Fraisou s'est délestée de nombreux kilos. Elle a notamment succombé à des opérations de chirurgie esthétique pour l'aider à avoir une silhouette différente, dont une liposuccion complète, en avril 2018. Elle s'est ensuite mise au régime afin de perdre encore du poids et ses efforts paient.

La candidate de La Villa des coeurs brisés (2019) évoque régulièrement sa perte de poids sur les réseaux sociaux. Et le 9 janvier 2020, elle a livré ses secrets. "Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour maigrir ? Tout simplement, je fais un régime, très sec", confié Sarah Fraisou. Elle a ensuite expliqué qu'elle comptait retirer les féculents de son alimentation. En parallèle, la belle brune de 22 ans se rend régulièrement à la salle de sport en compagnie de son compagnon Ahmed. "Je bois de l'eau, ou de la Volvic zeste citron. Après, je prends énormément de brûleurs de graisse avant d'aller au sport aussi. Ça me permet de couper ma faim et perdre du poids deux fois plus vite", a poursuivi Sarah Fraisou. Elle a ensuite assuré qu'elle ne lâchait rien, puis a conseillé aux personnes qui veulent perdre du poids d'arrêter de manger avant 19h.

Nul doute qu'en plus, l'amour lui donne des ailes. Actuellement, Sarah Fraisou est dans La Villa des coeurs brisés 5, sur TFX. Et il faut croire que, grâce à l'aventure, elle a rencontré Ahmed, un jeune homme sportif qui fait de la boxe thaïlandaise. Si c'est bel et bien le cas, elle n'a pas attendu la fin de la diffusion de la télé-réalité pour le présenter à ses abonnés.