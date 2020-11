Inès (Koh-Lanta), infirmière "écoeurée" : retour éreintant à l'hôpital, nuit de garde compliquée

Face à la nouvelle vague épidémique qui ébranle la France, Inès Loucif a décidé de retourner travailler à l'hôpital en qualité d'infirmière. La candidate de télé-réalité a même annulé à la dernière minute sa participation à La Bataille des couples, saison 3, pour prêter main forte au personnel soignant. Lundi soir, la jolie brune de 27 ans a donné de ses nouvelles. Via sa story Instagram, elle évoque dès le départ "un réveil compliqué après une nuit compliquée à l'hôpital". Et pour elle d'expliquer : "La reprise du travail n'a pas été très facile mais m'a fait du bien mine de rien. Je me sentais obligée d'aller aider, je ne me voyais pas rester chez moi, alors que je suis quand même infirmière, voilà c'était normal."

Mais, à peine a-t-elle retrouvé son quotidien éprouvant qu'Inès Loucif en a déjà gros sur le coeur. "Je suis ultra saoulée par ce qu'il se passe. On se tape une deuxième vague mais il y en aura une troisième. Moi j'ai été traumatisée par ce que j'ai vu lors de la première vague, des conditions, des protocoles qu'on était obligé de suivre qui étaient durs, là ça redevient hardcore, le personnel il est au bout du bout, et on va se retaper une troisième vague c'est certain", prévient-elle, alarmée. En outre, elle s'insurge du manque de soutien vis-à-vis des soignants. "Je suis tellement remontée contre le gouvernement, il y a de moins en moins de personnel soignant. Ils sont soit touchés par le Covid soit en dépression. Et merci pour la revalorisation. C'est écoeurant vraiment et je suis persuadée que ce n'est pas fini avec cette organisation."

Malheureusement, la situation risque bien de s'empirer avant d'aller mieux. Alors que le reconfinement ne fait pas encore effet, les services hospitaliers se retrouvent dépassés par les cas en réanimation. À tel point que les Agences régionales de santé ont commencé à déprogrammer de nombreuses opérations jugées non urgentes, afin d'accueillir davantage de malades du coronavirus.