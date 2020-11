Inès Loucif (Koh-Lanta) plante un tournage : le coronavirus en cause

"J'ai décidé d'annuler ma participation à La Bataille des couples, la saison 3. Il s'est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j'ai dû faire le choix de ne pas partir". C'est ce qu'a annoncé Inès Loucif le 30 octobre dernier via sa story Instagram, sans rentrer dans les détails. L'ex candidate de Koh-Lanta devait intégrer cette nouvelle aventure avec son compagnon Tristan. Un retournement de situation qui en a surpris plus d'un et qui a surtout suscité la curiosité. Nos confrères de TV Mag pensent avoir mis le doigt sur ce qui a poussé la jolie brune à se désister au dernier moment.

D'après leurs informations, Inès ne serait pas partie en tournage pour une noble cause. "L'infirmière de 25 ans, originaire de Toulouse, a choisi de rester à Paris pour prêter main-forte aux hôpitaux durement touchés par la nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus", apprend-t-on. La principale intéressée n'a pas encore confirmé elle-même cette raison mais celle-ci est plus que probable. Et pour cause, déjà au printemps dernier, au moment du premier confinement, Inès faisait preuve de beaucoup de courage en s'occupant de patients touchés par l'épidémie. Sur ses réseaux sociaux, elle partageait régulièrement son quotidien éprouvant où la fatigue et la colère se mêlaient.

Inès serait donc prête à se retrouver une nouvelle fois en première ligne pour le bien du plus grand nombre. Il faut dire que les dernières nouvelles ne sont pas réjouissantes. Le nouveau pic de l'épidémie s'abat durement sur la France et ébranle fortement le système hospitalier. Plus de 35 000 nouveaux cas en 24h comptabilisés samedi et désormais presque 3 500 personnes en réanimation. Les Agences régionales de santé ont même déjà commencé à déprogrammer de nombreuses opérations jugées non urgentes, afin d'accueillir les malades du coronavirus peut-on lire sur Europe 1. Le soutien d'Inès est donc plus que jamais nécessaire.