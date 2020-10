Lola et Angélique (Koh-Lanta) topless : les deux copines dans un décor de rêve

Tout n'est pas toujours question de survie et de stratégie dans Koh-Lanta. Il arrive (très souvent) que de belles amitiés se créent, tout comme des histoires d'amour. Dans la nouvelle saison du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart, actuellement en cours de diffusion sur TF1, deux jeunes aventurières se sont liées d'amitié. Il s'agit de Lola, la Nordiste et Angélique, la Parisienne, qui n'ont cessé de rester soudées depuis le début. Toutes deux ont commencé sous les couleurs de la tribu du Nord.

Lola et Angélique se sont si bien entendues dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, que leur amitié a perduré bien au-delà des îles Fidji (lieu de tournage de leur saison). Pour preuves, les nombreuses photos qu'elles partagent sur leurs pages Instagram, et sur lesquelles elles posent ensemble. Celle qu'Angélique a publiée le vendredi 30 octobre n'est pas passée inaperçue, et pour cause. La jeune femme y apparaît de dos, posant topless au côté de Lola.

Cette publication avait pour but de donner rendez-vous aux téléspectateurs le soir-même pour le nouvel épisode de Koh-Lanta, qui a été marqué par l'élimination de Jody mais aussi par deux victoires de Lola. Dans l'épreuve de confort et dans celle pour l'immunité. Après avoir remporté l'épreuve des sacs, Lola a choisi sa copine Angélique pour partir en excursion, ce qui n'a pas été sans faire grincer quelques dents. La jolie Nordiste souhaitait tant protéger sa partenaire d'aventure qu'elle a été jusqu'à lui donner l'un de ses deux colliers d'immunité. Et elle a bien fait puisque, sans ce précieux cadeau, Angélique aurait été éliminée.

"Rdv ce soir devant Koh-Lanta... En cette dure période, j'espère que vous allez partager un agréable moment avec les gens que vous aimez ... Toujours au rendez-vous avec ma @lola_kohlanta. Bonne soirée à tous", a écrit Angélique en légende de sa photo.