Cindy (Koh-Lanta) prête pour un 2e bébé : "On va s'y mettre en fin d'année"

A vos agendas si la date n'y est pas encore notée. A partir du 17 août 2020, TFX diffusera des épisodes inédits de Mamans & Célèbres. Les téléspectateurs retrouveront donc Kelly Helard, Stéphanie Clerbois, Martika Caringella, Jesta Hillman ou encore Cindy Poumeyrol. A cette occasion, Purepeople s'est entretenu avec l'ancienne candidate de Koh-Lanta (La Guerre des chefs, en 2019 sur TF1).

Que va-t-on découvrir lors de cette nouvelle saison de Mamans & Célèbres ?

Le jour de mon mariage à la Saint-Valentin, le 14 février. On va me voir à l'autel avec mes témoins ainsi que la célébration à la mairie de Bordeaux. On va aussi voir une partie de ma lune de miel. C'était la première fois qu'on laissait Alba (bientôt 10 mois). On s'est absenté dix jours, c'était compliqué entre la fin de mon allaitement et la séparation avec ma fille. On verra aussi des projets professionnels, notamment des partenariats avec des petits pots pour bébés bio. On verra tout ça dans la joie et la bonne humeur.

Comment avez-vous géré cette première séparation ?

Ce n'était pas évident parce que j'appréhendais beaucoup ce moment. Mais j'ai tellement apprécié de me retrouver seule avec Thomas. Surtout que c'était un voyage mystère, on avait appris la destination le matin même : l'Afrique du sud et l'Île Maurice. Je me suis vraiment laissée porter et guider par ce voyage qui était super. J'étais contente de la retrouver, mais ça fait aussi du bien de la laisser un peu. Je l'avais laissée à ma soeur et ma belle-mère, des personnes de confiance donc. Ça fait du bien de se faire du mal dès le début, sinon on ne laisse jamais son enfant.

Ce n'était pas trop difficile de stopper l'allaitement ?

J'étais préparée parce que quand j'ai accouché, je savais que je marierais quatre mois après et qu'on allait partir en lune de miel le même mois. Donc avant même de commencer, je m'étais préparée psychologiquement. Mais je ne m'attendais pas à m'épanouir autant dans l'allaitement. Je me suis dis que pour le deuxième, je ne prévoirai rien. S'il le faut, je l'allaiterais jusqu'à ses 5 ans (rires).

Comment va Alba ?

Elle va très bien, elle est en pleine forme. C'est un bébé dynamique et très gentil. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle s'adapte très bien à notre rythme de vie. On la bouge partout avec nous. Elle fait du quatre pattes, elle tient très bien debout. Récemment, elle a monté les escaliers toute seule.

Elle a l'air téméraire. Quelle a été sa plus grosse bêtise ?

Elle a fait caca sur son père. Quand on est parti en vacances, on n'avait pas les couches qu'on prend habituellement. Donc on en a pris en supermarché mais elles n'étaient pas terribles. Thomas voulait faire une photo avec elle et il s'est rendu compte qu'il avait du caca partout sur les bras. Un beau cadeau. C'était magique.

Quelle est votre plus grosse bourde en tant que maman ?

Je l'ai déjà fait tomber du siège auto. Je l'avais détachée et au moment de sortir du taxi, le cosy était mal enclenché. Donc la poignée a glissé et elle s'est râpée le nez. Rien de grave heureusement. Je lui ai fait goûter du miel aussi, je ne savais pas que c'était interdit avant un certain âge.

Son arrivée a-t-elle eu des incidences sur votre couple avec Thomas ?

Forcément on a moins de moment tous les deux, mais on est toujours aussi complices et dingues de notre fille. Au niveau de l'éducation et du style de vie, on est assez en osmose. On n'est pas des parents stressés donc ça se passe très bien. Il y a peut être juste eu la première semaine où j'avais tendance à moins bien parler à Thomas. Mais il est toujours là pour communiquer et sait me remettre à ma place.

Quelles valeurs voulez-vous inculquer à votre fille ?

On veut qu'elle soit heureuse donc les valeurs de base : le respect, le partage ou la valeur des choses. Une vie simple avant-tout.

Est-ce qu'Alba vous donne envie d'avoir un autre enfant ?

Evidemment, moi plus que Thomas. J'aimerais en avoir plein. Je pense qu'on va s'y mettre à la fin de l'année. J'aimerais qu'il y ait deux ans d'écart entre eux.

Vous avez une adorable fille, vous êtes mariée... Que peut-on vous souhaitez de plus ?

Beaucoup d'enfants et que l'amour ainsi que le respect dans notre couple perdurent.

Pourquoi votre mari se balade toujours en caleçon ?

C'est quand même très drôle parce que je lui ai posé la question depuis le temps qu'on est ensemble. Ça me choquait au début. Et en fait, il est tellement maniaque qu'il se met en caleçon pour ne pas salir ses fringues. Il fait son sport en caleçon, il cuisine en caleçon... L'hiver il est en caleçon, l'été quand il fait plus chaud, je vous laisse imaginer (rires).

