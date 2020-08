Kelly Helard enceinte de Neymar : le confinement a tout fait basculer (EXCLU)

A partir du 17 août 2020, TFX diffusera des inédits de Mamans & célèbres. Des émissions tournées avant le confinement. A cette occasion, Purepeople s'est entretenu avec Kelly Helard (29 ans), l'une des participantes. L'ancienne candidate des Ch'tis ou des Anges a évoqué son couple avec Neymar (31 ans) et son deuxième enfant à venir. En effet, pour ceux qui l'aurait loupé, la maman de Lyam (4 ans) est enceinte.

Que va-t-on découvrir lors de cette nouvelle saison de Mamans & Célèbres ?

On s'est retrouvé en tant que famille. Et avec Neymar, on va essayer de se reconstruire en tant que couple. On a vraiment fait attention à ce que Lyam ne soit pas contrarié par nos retrouvailles. Cette saison, on a fait appel à la love coach Lucie Mariotti [qui aide les candidats de La Villa des coeurs brisés, NDLR]. On va essayer de passer du temps à deux sans notre fils, ce que l'on n'avait jamais fait. Lucie a réussi à nous faire pleurer tous les deux et à nous faire prendre conscience de certaines choses. C'était intense.

Comment Lyam a-t-il vécu cette réconciliation entre Neymar et vous ?

Au début, il était très jaloux de son papa, mais aujourd'hui il est très content. Il ne nous en a pas fait baver. Il a juste dû comprendre que son lit c'était son lit, qu'il ne fallait plus qu'il dorme avec moi et qu'on devait avoir nos moments à deux avec Neymar de temps en temps. C'est un petit garçon vraiment gentil.

Lors de la saison 2 de Mamans & Célèbres, Neymar expliquait qu'il voulait prendre son temps pour le deuxième bébé. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis ?

Le confinement. On ne s'est jamais engueulé. On s'est retrouvé tous les trois et on était complices. C'est lui qui m'a demandé à ce qu'on commence à essayer d'avoir un autre enfant. Je voulais tomber enceinte après les vacances, mais je m'étais dit que ça mettrait du temps. Finalement, je suis tombée enceinte directement (rires). J'étais choquée que ça arrive aussi vite, mais super contente parce que c'était un bébé voulu.

Comment lui avez-vous annoncé cette nouvelle grossesse ?

Je n'ai pas joué la carte de la surprise, je ne sais pas comment font les femmes qui la gardent le temps de trouver une idée pour l'annoncer. A peine j'avais fait le test que j'étais devant lui pour le lui dire.

Comment votre fils vit-il l'arrivée prochaine de ce nouveau bébé ?

Au début il ne comprenait pas trop, vous le verrez dans l'émission parce qu'on le lui a annoncé pendant le tournage, donc c'était un peu compliqué. Maintenant, il est très attentionné envers moi et le bébé. Par exemple à la plage il lui arrive de dire à des personnes de faire attention parce que je suis enceinte. Ou si ma maman me dit que je fais bouboule, il lui dit qu'il ne faut pas dire ça. Il est grave protecteur. Tous les jours il vient parler au bébé. Il l'attend.

Craint-il d'être mis de côté ?

Pas du tout. On lui dit que c'est lui le grand frère, qu'il faut qu'il nous aide quand il sera là. On le responsabilise beaucoup. Et en revenant de la maternité, je vais revenir avec un cadeau pour Lyam en disant que le bébé est venu avec. Je sais que quand le bébé sera là, ce sera un peu plus compliqué parce que Neymar et moi on sera avec le bébé. Mais on va vraiment essayer de faire attention.

Quels sont vos projets ?

A la base, on voulait partir en vacances à deux avec Neymar. Mais c'est un peu loupé avec le bébé en route. Pour l'anniversaire de Neymar, j'avais prévu de partir à Marrakech. On voulait faire un vol en montgolfière ou un stage de survie. Là ça va être compliqué. On va chercher une maison et déménager. On veut acheter en région parisienne. J'aurais voulu partir à l'étranger mais Neymar est très famille et il a son travail ici.

