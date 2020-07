Kelly Helard enceinte pour la 2e fois : annonce en vidéo et premiers détails

En suivant le lien indiqué, on peut voir la jolie famille chez elle. "Bonjour les copains et les copines, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, maman a un bébé dans le ventre", déclare Lyam en précisant qu'il est content. Et sa maman de poursuivre : "Ça fait trois mois que je suis enceinte. On est ravis de vous le dire, on attendait de savoir si tout allait bien. Là, mon petit bidou commence à sortir. C'est en famille qu'on vous annonce qu'en décembre, on sera quatre."

La production de Mamans & Célèbres a ensuite interrogé Kelly seule afin qu'elle dévoile les premiers détails de cette grossesse. Les internautes ont donc appris qu'elle était tombée enceinte le 31 mars 2020, le jour de son anniversaire. "Mon accouchement est prévu pour le 29 décembre. Et j'ai un stress : je ne veux pas accoucher le soir de Noël. Je ne veux pas laisser Lyam, qu'il en veuille à son frère ou à sa soeur de ne pas avoir pu le passer en famille", a-t-elle déclaré. Sans surprise, Neymar était fou de joie quand il l'a appris. Afin de le lui annoncer, la future maman l'a réveillé. Ils ont ensuite appelé leurs parents pour leur faire part de cette grossesse.

"On en parle un peu avec Neymar. Si c'est un garçon, nous sommes d'accord pour le prénom. Mais si c'est une fille, nous le sommes beaucoup moins. Neymar était très proche de sa grand-mère, donc il aimerait lui donner son prénom. Mais je n'aime pas forcément. (...) Je veux bien le donner en deuxième prénom, mais c'est un peu compliqué pour lui", a expliqué Kelly. Elle a ensuite admis auprès de l'équipe de Mamans & Célèbres qu'elle était très fatiguée et avait envie de ne rien faire.

Ce deuxième enfant, Kelly Helard le désirait ardemment. Elle avait d'ailleurs confié dans l'un des épisodes de la saison 2 de l'émission qu'elle voulait retomber enceinte. Cette fois, on imagine qu'elle fera plus attention à son alimentation, car, pour Lyam, elle avait pris une trentaine de kilos. Durant plusieurs années, elle était donc complexée par son corps. Mais elle s'est reprise en main fin 2019 et avait perdu de nombreux kilos.

Rappelons que le couple s'est rencontré en 2013. Mais en août 2018, ils annonçaient leur rupture. Fort heureusement, les futurs parents se sont retrouvés fin 2019 et ils s'apprêtent à vivre une fois de plus le plus grand des bonheurs. Félicitations !