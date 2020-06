Kelly Helard encore amincie : sa photo à la plage impressionne

En janvier dernier, Purepeople a eu l'occasion d'interroger l'ancienne candidate des Ch'tis et des Anges. Après avoir révélé qu'elle avait perdu pas moins de 10 kilos en trois mois, Kelly Helard nous a détaillé son programme pour avoir le corps de ses rêves : "Pour perdre du poids, il n'y a pas de secret. Il faut aller voir une diététicienne. Moi, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai réduit les quantités, j'ai arrêté le sel et, surtout, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait quatre séances par semaine d'une durée allant de quarante-cinq minutes à une heure et demie." La belle brune de 29 ans nous avait ensuite révélé son déclic pour perdre du poids : "Je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir, je ne faisais plus les boutiques, car je finissais toujours par pleurer. J'ai donc décidé de m'y mettre, même si ce n'était pas la première fois que j'y pensais. Sauf que là, le fait de prendre cet engagement et d'être filmée m'a obligée à tenir, car sinon, ça aurait été la honte !" Aux dernières nouvelles, il lui restait encore 8 kilos à perdre pour atteindre son objectif.