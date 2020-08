Jesta Hillmann enceinte : "J'espère ne pas prendre plus de 20 kg" (EXCLU)

A partir du 17 août 2020 sur TFX, les téléspectateurs découvriront les nouveaux épisodes de Mamans & célèbres. Parmi elles, Jesta Hillmann, qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant. L'ex-finaliste de Koh-Lanta, mariée à un autre ex-aventurier, Benoît Assadi, s'est confiée à Purepeople.com. Après avoir pris presque 30 kilos pendant qu'elle était enceinte de Juliann (1 an), la maman star a confié faire attention à ne pas prendre trop de poids lors de cette deuxième grossesse.

"Pour Juliann, j'ai pris 28 kilos et je sais très bien pourquoi. J'ai mangé comme une ogresse pendant neuf mois. Je n'ai pas fait de sport et je ne faisais pas attention. Ce n'est donc pas venu de nulle part. Le pire, c'est que je ne peux même pas dire que c'est parce que j'ai fait de la rétention d'eau ! C'était 28 kilos de gras", confie-t-elle d'entrée, sans détour. Jesta Hillmann a depuis perdu tous ses kilos de grossesse sous le regard admiratif de ses abonnés, qui l'ont vue manger sainement et faire du sport. Pas question donc pour elle de repartir à zéro : "J'ai mis neuf mois à les perdre alors je me suis dit que là, si je pouvais éviter de repasser par là, tant mieux."

Un désir qui est un peu compliqué car Jesta est "une bonne vivante". Elle fait donc attention, lorsqu'elle se fait plaisir, à équilibrer ensuite. Elle nous explique : "J'aime trop faire des gros repas, les repas gras, la nourriture riche, donc je ne vais pas m'en priver, je vais compenser. Si pendant une semaine je fais beaucoup de restaurants ou que je grignote trop, la semaine d'après je vais par exemple manger beaucoup plus de légumes, chose que je n'ai pas du tout faite pendant ma première grossesse."

Ne voulant pas "se mettre la pression" car elle est enceinte, Jesta conclut : "Je vais certainement prendre 10 kilos, j'espère juste de pas dépasser les 20 kilos."

