Cindy (Koh-Lanta) mariée à Thomas : leur lune de miel de rêve en pleine nature

Le 15 février dernier, Cindy Poumeyrol et son compagnon de longue date Thomas Chenut se sont mariés au cours d'une magnifique cérémonie à Bordeaux. Et qui dit mariage dit forcément lune de miel ! Jeunes parents d'une adorable petite fille prénommée Alba (née le 19 octobre 2019), ils ont dû lui dire au revoir quelque temps pour profiter d'un voyage qui a tout l'air d'être exceptionnel. En effet, Monsieur et Madame Chenut n'ont pas fait les choses à moitié pour célébrer leur union puisqu'ils ont opté pour l'Afrique du Sud comme destination.

Sur Instagram, l'ancienne finaliste de Koh-Lanta, plus récemment vue dans Mamans & Célèbres, a posté plusieurs clichés depuis leur arrivée sur place. Au programme : des multiples safaris ! Eh oui, l'heureux couple se fait plaisir et profite à fond du cadre privilégié et ultranaturel où il se trouve, allant à la rencontre des animaux sauvages. Ainsi, girafes, éléphants, mais aussi lions et rhinocéros s'enchaînent sous leur objectif. Bref, un voyage qu'ils ne sont pas près d'oublier. "Juste un rêve", a d'ailleurs légendé Cindy sous l'une de ses publications, visiblement consciente de sa chance. Ses nombreux followers se sont réjouis pour elle et Thomas, les complimentant et renouvelant leurs félicitations.

Cindy et Thomas se retrouvent donc enfin à deux pour la première fois depuis la naissance de leur enfant. Lors d'une interview pour Purepeople.com, la jolie blonde nous confiait que leur couple en avait pris un coup depuis ce passage à trois. "On a moins de temps l'un pour l'autre. On a conscience que c'est une petite parenthèse, une période où on se consacre en priorité à notre fille. (...) Au début, c'est vrai qu'avec la fatigue, on est un peu sur les nerfs et on peut vite avoir tendance à mal se parler... Il faut vraiment se respecter et communiquer." À voir leurs beaux sourires sur les réseaux sociaux, nul doute qu'ils sont sur le bon chemin.