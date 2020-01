Cindy (Koh-Lanta) : Incapable de se séparer de sa fille, elle prend une décision

Depuis un peu plus de deux mois, Cindy, finaliste de Koh-Lanta 2019 et son compagnon Thomas vivent sur un petit nuage. Parent d'une petite Alba, le couple ne vit plus que pour le bébé. Mais toutes les bonnes choses ont une fin... Aujourd'hui, le congé maternité de la jeune maman arrive à son terme, mais après réflexion, Cindy a choisi de rester encore un peu auprès de sa fille.

Sur Instagram, la jeune femme a posté une jolie série de trois photos. Sur deux d'entre elles, elle tient sa petite Alba dans ses bras, l'embrassant et lui souriant, tandis que, sur la dernière, elle est assise dans son lit aux côtés de son chéri. Tous deux regardent tendrement le fruit de leur amour, blotti dans les bras de sa maman. En légende, Cindy explique qu'elle ne se sent pas du tout prête à reprendre son travail à la banque et qu'elle a donc pris trois mois de congé allaitement en plus : "7 janvier, fin de mon congé maternité. Je suis censée reprendre mon boulot de banquière aujourd'hui et être séparée de ma petite Alba. Le temps passe tellement vite. J'ai la chance de travailler en banque et de bénéficier de trois mois supplémentaires pour congés allaitement et heureusement car là je n'étais pas prête... Je suis H24 avec elle, même si ça peut paraître avilissant par moments (changer des couches, donner le sein, faire des lessives...), je m'épanouis totalement dans ce rôle de maman, et peu importe si souvent je reste en pyjama toute la journée, que je prends ma douche qu'à 20h, que le vernis de mes ongles ne recouvre que la moitié de mes pieds, que ma poitrine n'est plus aussi ferme, que j'ai des lardons à la place des tétons... je crois que cet amour inconditionnel nous transforme et tant mieux car bien trop de choses sont superflues. J'accepte de mettre ma vie de femme active entre parenthèses avec grand plaisir. L'aventure continue, 3 mois de plus juste toi et moi, ma chérie."