Cindy (Koh-Lanta) maman, bientôt la séparation avec sa fille : "Une épreuve"

Depuis le 19 octobre 2019, Cindy vit la plus belle aventure de sa vie. La finaliste de Koh-Lanta 2019 (TF1) est devenue maman d'une petite fille prénommée Alba. Et pour le moment, la belle blonde de 31 ans ne se voit pas se séparer de sa merveille. Pourtant, elle devra le faire prochainement, comme elle l'a confié à l'occasion d'un questions/réponses sur Instagram, le 30 octobre 2019.

Un internaute lui a en effet demandé si elle était prête à laisser Alba durant un mois pour tourner un Koh-Lanta All Stars. "Très difficile. A l'instant T, c'est impossible, mais bon, il faut se faire violence. Déjà fin décembre, on part quatre jours en amoureux avec Tom et dix jours fin février pour notre lune de miel. Ça va être une épreuve, mais c'est important de préserver aussi la vie de couple", a répondu Cindy.

L'ancienne aventurière s'est ensuite confiée sur sa rencontre avec Thomas, l'homme de sa vie : "On s'est rencontrés quand on avait 13 ans. On est sortis ensemble un été et on s'est retrouvés l'année de nos 30 ans. Et après notre premier vrai rencard, il m'a envoyé un message trop beau qui commençait par : 'J'ai envie de te dire que tu es ma petite madeleine de Proust...' La suite, je la garde pour moi."