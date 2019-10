Cindy (Koh-Lanta 2019) maman : sa fille est née !

Une nouvelle aventure commence pour Cindy. La candidate de Koh-Lanta 2019 vient de donner naissance à sa petite fille. Une merveille que son compagnon Thomas et elle ont prénommée Alba.

C'est sur Instagram que la finaliste malheureuse de l'émission de TF1 a annoncé l'heureuse nouvelle, ce samedi 19 octobre 2019. "Alba. 19-10-19 à 10h 3kg550, des bonnes joues, une grande gourmande c'est sur, 2 mains, 2 pieds, un super papa, et une maman géniale. Accouchement de rêve ! C'est que du bonheur #alba #naissance #famille #petitepaupiette", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on peut la découvrir.

Pour rappel, c'est à l'occasion de la fête des Mères que Cindy a officialisé sa première grossesse sur les réseaux sociaux, avec beaucoup d'humour. Elle a publié une photo d'elle la tête dans la cuvette de ses toilettes, son amoureux à ses côtés. "Cette fois-ci, ce n'est pas une gueule de bois... mais bien la fin de 3-4 mois de nausées. Bien heureuse de vous annoncer en ce jour de fête des Mères qu'en octobre, un solide gaillard ou belle poulette viendra combler notre vie. Et pour reprendre les mots d'une personne que j'admire : 'C'est le plus joli totem de la vie, une immunité pour l'éternité'", a-t-elle écrit.

Un mois plus tard, elle a révélé à nos confrères de Télé Loisirs qu'elle attendait une petite fille. D'ici à quelques mois, la belle blonde de 31 ans et son homme vivront un autre grand moment de leur vie : leur mariage. Lors de la finale de Koh-Lanta 2019, le 21 juin dernier, Cindy avait révélé à Denis Brogniart qu'elle allait se faire passer la bague au doigt.

Interviewée par Purepeople, Cindy en avait dit un peu plus sur leur union : "Le mariage aura lieu le 15 février ! Ce sera à Saint-Émilion et je n'aurai que quatre mois pour perdre mes kilos de grossesse. On voulait un mariage original, donc on a décidé de faire un mariage d'hiver. L'été, c'est la saison des mariages, le marathon, on est en vacances... et puis en février, le 13e mois et les primes sont souvent tombés, du coup je me dis que les gens seront peut-être plus généreux."