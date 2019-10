Cindy (Koh-Lanta) maman amincie : elle s'affiche avec 10 kilos en moins

Cindy avait déjà dévoilé son corps, deux jours après son accouchement. Elle avait également posé en petite culotte, devant le miroir de la salle de bain de sa chambre : "Parce que c'est aussi ça, l'envers du décor ! Aujourd'hui, j'ai troqué mes couches pour : Maxi culotte, maxi serviettes. J+2, bientôt le ventre plat, on y croit !" Nul doute que la belle blonde retrouvera rapidement une silhouette athlétique.

D'autant plus qu'elle doit se marier avec son cher et tendre Thomas en février prochain, comme elle l'a confié à Purepeople en juin dernier : "Le mariage aura lieu le 15 février ! Ce sera à Saint-Émilion et je n'aurai que quatre mois pour perdre mes kilos de grossesse. On voulait un mariage original, donc on a décidé de faire un mariage d'hiver. L'été, c'est la saison des mariages, le marathon, on est en vacances... et puis en février, le 13e mois et les primes sont souvent tombés, du coup je me dis que les gens seront peut-être plus généreux !" Elle nous avait aussi révélé avoir pris 6 kilos en six mois de grossesse. On ne sait pas jusqu'où son poids a grimpé sur la balance par la suite.