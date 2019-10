Cindy (Koh Lanta) maman : elle dévoile son ventre 2 jours après l'accouchement

Le 19 octobre 2019, Cindy, candidate finaliste de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) donnait naissance à une petite Alba. Deux jours plus tard, la jeune maman, encore à l'hôpital, continue de découvrir les joies de la maternité, mais aussi ses petits inconvénients, comme le fait de voir les nuits raccourcir.

Toujours pleine d'humour, le 21 octobre 2019, la jeune maman de 31 ans a choisi d'interrompre momentanément la publication des photos de sa fille pour dévoiler à ses abonnés l'état de son ventre, deux jours après l'accouchement. Sans détour, Cindy s'affiche en petite culotte devant le miroir de la salle de bain de sa chambre : "Parce que c'est aussi ça, l'envers du décor ! Aujourd'hui, j'ai troqué mes couches pour : Maxi culotte, maxi serviettes. J+2, bientôt le ventre plat, on y croit !", s'amuse-t-elle en soulevant son T-shirt pour dévoiler son ventre post-partum.

Par ailleurs, même si Cindy et son chéri Thomas se disaient "KO" après la première nuit passée avec leur nouveau-né, il semble que la petite Alba ait finalement décidé de laisser ses parents se reposer. En effet, l'ex-aventurière a également posté une story dans laquelle elle est en train de donner le sein à sa merveille. En légende, elle écrit : "Bébé parfait ! Réveil à 7h ce matin. Elle me laisse aller sur Insta pendant qu'elle tète. Pourvu que ça dure !", s'exclame la jeune femme, ravie.

Le 26 mai 2019, Cindy annonçait sa grossesse via un post Instagram très original, où elle s'affichait la tête dans les toilettes et déclarait : "Cette fois-ci, ce n'est pas une gueule de bois... mais bien la fin de 3-4 mois de nausées." Depuis, la jeune femme n'a cessé de partager des photos de son baby bump, permettant ainsi à ses fans de suivre l'évolution de sa grossesse.

Mais maintenant, exit le gros bidon ! Les quelque 109 000 fidèles abonnés de Cindy vont désormais avoir droit à de jolies photos de famille. D'autant plus que le jeune couple a prévu de se marier en février 2020. Raison de plus pour vite perdre son bidon et pouvoir rentrer dans la robe de ses rêves !