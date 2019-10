Cindy (Koh-Lanta) maman, sa première nuit avec bébé : "KO général !"

L'annonce de la naissance d'Alba a suscité beaucoup d'enthousiasme, notamment pour les proches de Cindy et Thomas. "Plus beau qu'un totem, cette petite Alba, une immunité pour la vie Cindy. Profite de ces moments uniques. Et pour faire encore un parallèle avec Koh Lanta, Alba c'est la venue d'un proche ! Félicitations aussi au papa qui a été très bon. Je vous embrasse tous les 3 depuis le bout du monde", s'est émerveillé Denis Brogniart, qui n'a pu s'empêcher des calembours bien trouvés sur le jeu de survie de TF1.

Autre candidate emblématique de Koh Lanta, Mathilde, a également laissé un petit mot : "Ohhhhh mon dieu qu'elle est belle cette petite créature. Alors par contre je dois quand même vous dire que je suis un poil jalouse puisque je suis FAN de ce prénom et qu'il trône sur ma liste depuis longtemps héhé ! Nan plus sérieusement il est merveilleusement bien porté et donc félicitations à vous deux. Vive les babies et les jeunes parents !" Que de réjouissances !