Martika Caringella fiancée : elle évoque son mariage et un futur bébé (EXCLU)

Martika Caringella (30 ans) sera prochainement de retour sur TFX dans des épisodes inédits de Mamans & célèbres. A l'instar de ses consoeurs Julia Paredes, Kelly Helard ou Jesta Hillmann Assadi, elle a accepté de partager son quotidien. Après l'avoir découverte enceinte, ce sont la suite de ses aventures de maman que le public va voir. Son fiancé Umberto et elle sont devenus les heureux parents de Mia, le 14 novembre 2019. Interrogée par Purepeople, l'ancienne candidate du Bachelor s'est confiée sur l'émission, sa vie de maman et son couple.

Que va-t-on découvrir lors de cette nouvelle saison de Mamans & Célèbres ?

Vous allez découvrir Mia qui grandit et évolue très rapidement. On va aussi voir le dîner de la Saint-Valentin qu'Umberto et moi avons fait avec un couple d'amis. On va parler de plein de projets.

Comment va votre fille ?

Très bien. Elle grandit très vite, elle est incroyable. Elle a un super caractère, c'est un amour. Actuellement, elle a percé sa première dent, donc cette semaine il y avait deux jours où elle était un peu grognon. Sinon, elle est très sociable et sourit à tout le monde. Elle se met debout, elle fait du quatre pattes partout dans la maison et elle touche à tout. On a commencé la diversification aussi, elle va bientôt manger les petits morceaux. Je lui fais des petits pots maison et elle mange de tout. Elle a un bon appétit comme papa et maman (rires).

C'est vous qui la gardez ou avez-vous un mode de garde ?

Je la garde tout le temps, mais ça commence à être un peu difficile pour travailler. Donc je vais voir si je ne vais pas prendre une nounou 24h/24h pour pouvoir mieux travailler. Elle va avoir neuf mois donc elle commence à bouger dans tous les sens.

Quelle est votre plus grosse bourde en tant que maman ?

Un jour, alors que j'avais un rendez-vous chez un astrologue pour un tournage, j'avais oublié son biberon à la maison. J'ai envoyé quelqu'un m'en acheter un du coup.

Votre plus grande angoisse en tant que maman ?

C'était que ma fille ne fasse pas ses nuits, mais finalement rien à dire.

L'arrivée de votre enfant dans votre vie a-t-elle eu des conséquences sur votre couple ?

Pas du tout. On a juste moins de temps libre pour profiter tous les deux. Mais on profite en famille maintenant. On arrive tout de même à avoir des moments à deux, mais c'est rare. Si c'est le cas, on la confie à sa grand-mère.

Souhaitez-vous vous marier un jour ?

Bien sûr, c'est en projet, mais pour le moment, je n'arrive pas encore à imaginer mon mariage. Je pense que j'aimerais une cérémonie assez intime, en petit comité, mais à mon niveau et à ma hauteur (rires).

Comment verriez-vous votre robe ?

Avec de la dentelle, peut-être des petites perles blanches. Quelque chose de simple et grandiose à la fois, je ne sais pas comment l'expliquer.

Umberto a-t-il fait sa demande ?

Il a fait sa demande, mais sans vraiment la faire. C'était sans trop de chichis parce qu'il est assez timide. Ça s'est fait naturellement.

Seriez-vous prête à filmer la cérémonie pour la télévision ?

Je ne sais pas, c'est une question que je me pose.

Quel est votre secret pour avoir retrouvé la ligne après l'accouchement ?

Le premier mois était assez intense donc il m'arrivait de sauter le repas du midi. Je n'avais pas le temps de manger car ma priorité c'était ma fille. J'ai perdu assez rapidement comme ça. Et dès que j'ai perdu le principal, j'ai fait un peu de sport. Mais j'ai encore quelques kilos à perdre pour être au top. J'avais pris 14 kilos pendant ma grossesse et là j'ai retrouvé mon poids de forme. Mais j'aimerais en perdre encore trois.

On a pu voir que Kelly Helard, Jesta et Stéphanie Clerbois étaient enceinte de leur deuxième enfant. Cela vous donne-t-il envie d'en avoir un autre également ?

J'avais déjà envie avant ça, mais ça donne encore plus envie. Je suis très contente pour elles et je me demande quand ce sera mon tour. J'aimerais donner un petit frère ou une petite soeur pour Mia l'année prochaine. Mais ça viendra quand ça viendra.

Quelle est votre relation avec les autres mamans de l'émission ?

Tout se passe bien quand on se voit. Je ne parle pas tous les jours avec elles mais on a un groupe sur lequel on parle de temps en temps. Je ne suis pas proche de l'une d'elles en particulier.

Quels sont vos projets ?

Côté professionnel, je continue à travailler sur ma marque de bijoux. Je créé toujours de nouveaux modèles et j'ai une grosse collaboration qui arrive avec une grande artiste. On veut agrandir la maison d'ici la fin de l'année. On veut aussi faire le baptême de Mia avant la fin de l'année et il y aura ses 1 an en novembre. On aura plein de choses à faire.

