Stéphanie Clerbois enceinte, mais séparée du père : émue, elle s'explique

Stéphanie Clerbois a surpris ses fans lundi 20 juillet 2020. Sur Instagram, la candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 4 (2010) a annoncé sa deuxième grossesse et révélé que le papa n'était autre qu'Éric, le père de son fils Lyam (5 ans). De quoi surprendre ses abonnés, car, aux dernières nouvelles, ils étaient séparés. Questionnée sur la nature de leur relation actuelle, la jolie Belge de 31 ans a tout expliqué sur Snapchat, ce mardi 21 juillet.

C'est une nouvelle aventure que s'apprête à vivre la candidate de Mamans & Célèbres. D'ici à cinq mois, Stéphanie Clerbois accueillera son deuxième enfant. Après son annonce, elle a reçu de nombreux messages d'amour. La belle blonde a donc tenu à remercier ses fans. Elle en a aussi profité pour faire une petite mise au point : "Je sais qu'en ce moment, il y a baby-boom, mais ça ne touche pas que les filles de télé. Autour de moi, il y a plein de femmes enceintes. C'est la nature, c'est la vie. J'ai bientôt 32 ans, ce sont des choses qui se passent, c'est la nature. Ce n'est pas une question de mode. On ne s'est pas concertées pour se dire : 'Demain on saute sur nos hommes et on fait un bébé.' Donc s'il vous plaît..."

Stéphanie Clerbois a ensuite répondu à la question qui brûlait toutes les lèvres : est-elle en couple avec Éric ? Elle a rappelé qu'effectivement, dans les épisodes de Mamans & Célèbres diffusés jusqu'ici sur TFX, le beau brun et elle étaient séparés. Mais récemment, leur relation a pris un nouveau tournant. "On a commencé à se revoir il y a quelque temps. J'ai gardé ça secret, je n'avais pas envie de l'étaler. Je voulais redonner une chance à mon couple avant de pouvoir en parler. À l'heure actuelle, nous ne sommes toujours pas officiellement ensemble, mais on se voit de plus en plus. On passe de plus en plus de temps ensemble, on prend le temps de faire les choses. On a un petit garçon, donc on n'a pas envie de précipiter les choses", a tout d'abord confié la future maman.

Stéphanie Clerbois émue aux larmes

Elle sait que certains se permettront de juger sa situation. Mais, pour une fois, Stéphanie Clerbois s'en moque. "Cette fois, que ce soit pour ma famille, Éric, Lyam ou le petit bout, j'ai vraiment envie de prendre le temps de reconquérir l'homme que j'aime. J'ai vraiment envie de redonner une chance à mon couple sans me précipiter, sans me remettre directement en ménage", a-t-elle poursuivi les larmes aux yeux. Aujourd'hui, elle se sent bien et en accord avec elle-même et c'est ce qui compte.

Stéphanie et Éric avaient rompu une première fois fin 2016, car le beau brun avait été infidèle. Malgré son immense déception, la belle blonde avait décidé de lui laisser une nouvelle chance lors du tournage de La Villa des coeurs brisés (2017). Mais leur romance avait de nouveau pris fin en avril 2018. Espérons que cette fois, ils vivront heureux.